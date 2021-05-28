Розмитнення "євроблях" за новим законом: юристи виявили ще одну проблему

Власники "євроблях" змінюються регулярно

Більшість автомобілів з іноземною реєстрацією були перепродані кілька разів. І ці угоди оформлялися як в Україні, так і за її межами. В основному машини передавали новому власнику за розпискою, довіреності або техпаспорту. Є машини, які знаходяться в Україні від 2 до 5 років, але при цьому кількість господарів у них змінилося неодноразово.

Буває так, що кінцевий власник автомобіля, який готовий оформити розмитнення автомобіля, не знає справжніх власників транспортного засобу й у нього немає інформації про осіб, які ввезли машину в Україну.

Оштрафувати можуть тільки того, хто ввіз авто

Згідно із законом до відповідальності за порушення митних правил за ст. 470 і ст. 481 Митного кодексу можуть до штрафів залучити особисто того, хто здійснив ввезення транспортного засобу на територію України, а не того, хто ним володіє на цей момент. Йдеться про штраф у розмірі до 170 тисяч гривень або конфіскацію автомобіля. Яке саме покарання потрібно застосувати - вирішує суд.

На автомобілі вже були виписані протоколи про порушення і суди по них прийняли рішення - штраф або конфіскація. Однак не всі реальні власники машин знають про винесені рішення, та й не всіх вони цікавлять, оскільки кошти за продаж авто або за послугу ввезення вони вже отримали.

Власники "євроблях" сильно ризикують

Нинішні власники таких машин про штрафи й суди поняття не мають, оскільки закон не зобов'язаний їх інформувати. Але після вступу закону про пільгове розмитнення всі ці проблеми можуть спливти, бо при оформленні документів почнуться проблеми з конфіскацією.

За фактом, як пояснюють юристи, розмитнити транспортний засіб буде неможливо, через те, що він вже належить державі. Машину можуть конфіскувати на митниці, куди нинішній власник приїде для переоформлення документів.

Якщо є постанова суду про конфіскацію, то її можуть забрати й пізніше – це зробить виконавча служба. Найнеприємніше в цій ситуації - нинішній власник машини не зможе навіть оскаржити рішення суду, це може зробити тільки та людина, яка особисто ввіз автомобіль в Україну.

Будьте обережні при покупці автомобіля

Власники "євроблях" від безвиході можуть спробувати продати таку машину. Таким чином вони переведуть проблеми з автомобілем на нового власника, у якого була мета купити транспортний засіб дешевше.

Такі машини почнуть з'являтися на авторинках і на сайтах продажу авто. Щоб не потрапити в неприємну ситуацію – уважно вивчіть всі документи та постарайтеся перевірити, чи немає рішень суду про штрафи та конфіскацію.