Растаможка автомобилей во время войны: какой транспорт можно ввезти

Президент Украины поддержал Закон Украины о таможенных упрощениях во время действия военного положения. Изменения коснутся упрощенного порядка декларирования, освобождения от уплаты таможенных платежей. Закон был принят 24 марта и вступил в действие с 1 апреля.
Какие будут действовать законы во время войны на растаможку автомобилей, рассказали в Государственной таможенной службе Украины.
НДС, акцизный налог и ввозную пошлину физические лица, ввозящие отдельные транспортные средства: автомобили легковые, кузова к ним и прицепы, мотоциклы, а также транспортные средства для перевозки грузов, пассажиров в количестве 10 человек и более.
НДС и ввозная пошлина на ввозимые товары предпринимателями, которые находятся на I-III группе упрощенной системы налогообложения и не являются плательщиками НДС.
Им могут воспользоваться упрощенцы на ставке налога, которые не являются плательщиками НДС путем подачи предварительной таможенной декларации. На таможенное оформление товаров отводится кратчайший возможный срок, но не более одного рабочего часа.
Также понадобятся: таможенная декларация на транспортное средство и акт таможенного осмотра, полученный при пересечении границы, техпаспорт на авто, договор покупки-продажи на транспортное средство.
Напомним, ранее мы писали детали о том, как во время войны можно растаможить автомобиль.
А также мы рассказывали о том, что в "Дія" скоро появится возможность оформить растаможку автомобиля.
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