Розмитнення автомобілів під час війни: який транспорт можна ввезти

Президент України підтримав Закон України про митні спрощення під час дії воєнного стану. Зміни торкнуться спрощеного порядку декларування, звільнення від сплати митних платежів. Закон був прийнятий 24 березня і вступив в дію з 1 квітня.
Які діятимуть закони під час війни на розмитнення автомобілів, розповіли у Державній митній службі України.
ПДВ, акцизний податок та ввізне мито фізичні особи, які ввозять окремі транспортні засоби: Автомобілі легкові, кузови до них та причепи, мотоцикли, а також транспортні засоби для перевезення вантажів, пасажирів у кількості 10 осіб і більше.
ПДВ та ввізне мито на ввезені товари підприємцями, які перебувають на I-III групі спрощеної системи оподаткування і не є платниками ПДВ.
Ним можуть скористатися спрощенці на ставці податку, які не є платниками ПДВ шляхом подання попередньої митної декларації. На митне оформлення товарів відводиться найкоротший можливий термін, але не більше однієї робочої години.
Також знадобляться: митна декларація на транспортний засіб і акт митного огляду, отриманий при перетині кордону, техпаспорт на авто, договір купівлі-продажу на транспортний засіб.
Нагадаємо, раніше ми писали деталі про те, як під час війни можна розмитнити автомобіль.
А також ми розповідали про те, що у "Дія" скоро з'явиться можливість оформити розмитнення автомобіля.
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