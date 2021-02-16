Растаможка "евроблях" за 1000 евро: водителям готовят настоящий подарок

Так, по его словам, владельцы авто на еврономерах, ввезенного на территорию Украины до 1 января 2021 года, будут платить за растаможку примерно 34 тысячи гривен.

"Это разовая акция по отношению к машинам, которые уже ввезены. Человек платит один раз, и мы больше не возвращаемся к этому вопросу. Мы понимаем, что на самом деле растаможка авто согласно действующему законодательству требует предъявления соответствующей документации и не исключает последующей проверки, законно ли оно было вывезено из Польши или Латвии, или не получили люди, которые его продали, утилизационный сбор, что может составить трудность для растаможивания", - отметил Гетманцев.

Гетманцев рассказал о растаможке "євроблях"

Добавим, что на стоимость будет влиять возраст автомобиля, тип двигателя и его объем.

Сколько стоит растаможка "евробляхи" сегодня

Сумма растаможки авто на еврономерах на сегодняшний день складывается из трех основных компонентов - акциза, таможенной пошлины и НДС.

Акциз рассчитывается по формуле: ставка (базовая) х К (двигатель) х К (возраст)

Ставка (базовая) - это ставка налога в евро за 1 единицу транспортного средства:

с бензиновым двигателем объемом до 3000 куб. см. включительно - 50

с бензиновым двигателем объемом более 3000 куб. см. - 100

с дизельным двигателем объемом до 3500 куб. см. включительно - 75

с дизельным двигателем объемом более 3500 куб. см - 150

К (двигатель) - это коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. см. на 1000 куб. см.

К (возраст) - это коэффициент, равный количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства транспортного средства, до года определения ставки налога.

Таможенная пошлина составляет 10% от цены автомобиля, заявленной в документах на авто.

НДС равен 20% от суммы акциза, таможенной пошлины и цены автомобиля.