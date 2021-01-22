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В Украине предлагают растаможить "евробляхи" по новым правилам: какие условия

Киев, Пятница 22 января 2021 08:03
В Украине предлагают растаможить "евробляхи" по новым правилам: какие условия
Евробляхи в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Владельцам авто на иностранной регистрации предлагают растаможить транспорт по новой формуле - на льготных условиях, выплатив 8,5 тысячи гривен "добровольного взноса". Сделать это смогут только водители "евроблях", ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

Такой вариант утвердили в профильном комитете по финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады. Об этом передали на Facebook-странице "Доступное авто".

Отмечается, что инициативу намерены зарегистрировать в парламенте в ближайшее время.

В случае поддержки законопроекта 3704-д у "евробляхеры" получат 180 дней для растаможки авто по новым правилам с оплатой "взноса" соответственно.

Какие условия предлагают владельцам "евроблях"

  • Растаможить можно будет только одно авто одной категории на одного человека (одно легковое, одно грузовое, один прицеп)
  • Машины также должны соответствовать стандарту "Евро-2" или выше.
  • Авто можно будет просто вывезти за пределы Украины, оплатив 8500 гривен.
  • Закон только для "евроблях" и не распространяется на нововвезенные авто.

Какая стоимость растаможки "евроблях"

  • Пошлина - бесплатно.
  • Акциз - новая формула, которая учитывает возраст авто, тип топлива и объем двигателя;
  • НДС 20% начисляется на акциз, а не на стоимость авто.

Ранее мы публиковали пошаговую инструкции, как растаможить "евробляху", чтобы не получить штраф.

Напомним, что недавно в Украине начали штрафовать "евробляхи", а в полиции заявили, что им открыли таможенную базу.

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