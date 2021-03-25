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Рассыпалась на ходу: в Киеве маршрутка не выдержала бешеного ритма карантина

Автор: Людмила Жукова

В Киеве не выдержала бешеного темпа карантина и потока пассажиров одна из маршруток. У транспортного средства на ходу отвалилось колесо.

Об этом инциденте рассказали на странице dtp.kiev.ua в Telegram.

Инцидент произошел на Проспект Науки, 58. Как видно на фото, заднее левое колесо маршрутки полностью отпало.

"Даже маршрутки не выдерживают бешеного ритма карантина и наплыв пассажиров, они распадаются на ходу", - написал под фото автор публикации.

В Киеве поломалась на ходу маршрутка (фото: dtp.kiev.ua)

Напомним, что вскоре движение маршруток в Киеве могут и вовсе остановить. Все из-за конфликтов пассажиров с полицией. Люди пытаются зайти в маршрутки, но их не пускают, так как водители боятся огромных штрафов от полиции.

Отметим, что киевляне давно не довольны качеством этого транспорта, но у многих нет выбора, добираться до работы нужно.

Как мы писали ранее, в Киеве могут остановить маршрутки, пассажиры лезут в драку.

Также мы сообщали, что в Киеве планируют провести рейды по маршруткам.

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