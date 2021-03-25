Рассыпалась на ходу: в Киеве маршрутка не выдержала бешеного ритма карантина

Инцидент произошел на Проспект Науки, 58. Как видно на фото, заднее левое колесо маршрутки полностью отпало.

"Даже маршрутки не выдерживают бешеного ритма карантина и наплыв пассажиров, они распадаются на ходу", - написал под фото автор публикации.

В Киеве поломалась на ходу маршрутка (фото: dtp.kiev.ua)

Напомним, что вскоре движение маршруток в Киеве могут и вовсе остановить. Все из-за конфликтов пассажиров с полицией. Люди пытаются зайти в маршрутки, но их не пускают, так как водители боятся огромных штрафов от полиции.

Отметим, что киевляне давно не довольны качеством этого транспорта, но у многих нет выбора, добираться до работы нужно.