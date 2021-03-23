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Вне контроля. В Киеве планируют провести рейды по маршруткам

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 18:02
Вне контроля. В Киеве планируют провести рейды по маршруткам Фото: маршрутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве маршрутные такси не соблюдают карантинные ограничения. Поэтому столичные власти намерены провести рейды и лишать лицензий на перевозки.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24"

"Что касается транспорта. Сегодня контроль идет. Троллейбусы, трамваи контролируются, маршрутное такси находит вне контроля, ежедневно составляется большое количество протоколов. Думаю, у нас будут рейды по маршрутным такси с лишением лицензий на перевозки", - заявил он.

Отметим, что в Киеве количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать более 50% от мест для сидения. Однако в маршрутных такси такие ограничения не соблюдаются.

Напомним, с 23 марта Киев живет по правилам "красной" зоны карантина, которые предусмотрены в постановлении Кабмина №1236. Поэтому условие, которое ранее приняла киевская комиссия ТЭБ и ЧС, об ужесточенном карантине сроком до 9 апреля уже неактуально.

Кроме того, правительство передало полномочия вводить ограничения относительно работы общественного транспорта местным властям.

Отметим, что ранее Рубан заявлял, что остановка метро в Киеве из-за локдауна не обсуждается. В самом же метрополитене анонсировали ограничения на вход/выход на станциях, чтобы избежать скопления людей.

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