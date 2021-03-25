Розсипалася на ходу: у Києві маршрутка не витримала шаленого ритму карантину

Інцидент стався на Проспект Науки, 58. Як видно на фото, заднє ліве колесо маршрутки повністю відпало.

"Навіть маршрутки не витримують скаженого ритму карантину і наплив пасажирів, вони розпадаються на ходу", - написав під фото автор публікації.

У Києві поламалася на ходу маршрутка (фото: dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що незабаром рух маршруток у Києві можуть і зовсім зупинити. Все через конфлікти пасажирів з поліцією. Люди намагаються зайти в маршрутку, але їх не пускають, бо водії бояться величезних штрафів від поліції.

Зазначимо, що кияни давно не задоволені якістю цього транспорту, але у багатьох немає вибору, добиратися до роботи потрібно.