Под Полтавой расстреляли авто на трассе: стали известны детали ЧП (фото)

Под Полтавой расстреляли авто (коллаж РБК-Украина)

В машине обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями

Под Полтавой неизвестные расстреляли автомобиль, в результате чего погиб человек в салоне транспорта. Инцидент произошел на трассе Киев - Харьков 29 июля.

Машину после обстрела - черный Mercedes-Benz S-Class - обнаружили недалеко от города Пирятин около четырех часов дня.

По предварительным данным, погибший - житель Донецкой области, 1985 года рождения. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

В то же время в сети называют имя жертвы обстрела, который якобы являлся криминальным "авторитетом" и широко известным в преступном мире.

"По нашим источникам в правоохранительных органах, убитым мужчиной в автомобиле на трассе Киев - Харьков является лицо, широко известное в преступном мире. Речь идет об Александре Мазуре", - говорится в сообщении на Telegram-канал "Новина".

Также в сети опубликовали фото мужчины.

Александр Мазур (фото: t.me/c)

Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.

На снимках можно увидеть четыре пулевых отверстия в стекле на дверце со стороны водителя. Само авто стоит в десяти метрах от разворота на трассу.

Под Полтавой расстреляли криминального "авторитета" в Mercedes около трассы Киев - Харьков (Фото: pl.npu.gov.ua / t.me/c)

Ранее сообщалось, что недавно под Киевом бизнесмена застрелили на глазах ребенка, и позже всплыли скандальные подробности.