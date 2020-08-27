Розстріляли, як у тирі: під Харковом напали на прихильників Киви (відео)

Під Харковом розстріляли автобус з людьми (колаж РБК-Україна)

В результаті стрілянини є поранені

Під Харковом невідомі розстріляли автобус з людьми - в результаті події був важко поранений один чоловік.

НП сталася на трасі Київ - Харків 27 серпня. Про це народний депутат Ілля Кива розповів у своєму Facebook.

Зазначається, що у транспорті знаходилися члени громадського руху "Патріоти - за життя". Кива є творцем цієї організації.

Нардеп з фракції "Опозиційна платформа - За життя" стверджує, що нападники викрали декількох активістів.

Також політик заявив, що автобус атакували представники "Азова" та "Національного корпусу".

На трасі Харків - Київ розстріляли автобус з прихильниками Киви (Фото: facebook.com/kivailya)

"На трасі Київ-Харків з автоматичної зброї Азовом і Нацкорпусом розстріляли автобус з людьми. На ньому пересувалися члени нашого громадського руху "Патріоти - За Життя". Є загиблі. Кілька людей викрадені злочинцями", - йдеться у публікації Киви.

Пізніше нардеп в ефірі "112 Україна" уточнив, що загиблих немає, але один чоловік був важко поранений - у нього зафіксовані кульові поранення.

"Розстріляли, як сафарі в тирі... в центрі країни, в центрі нашої батьківщини", - заявив він.

Відео: Кива розповів про напад на автобус з членами його організації під Харковом

Скільки людей перебувало в обстріляному автобусі - політик не повідомляє.

У мережі показали відео з місця події.

Відео: Під Харковом розстріляли автобус з прихильниками Киви

На кадрах видно, що в автобусі вибито скло, колеса простреляны.

На місці події працюють співробітники поліції та бригади "швидкої допомоги".

Як розповіли "РБК-Україна" в прес-службі поліції Харківської області, в результаті стрілянини поранення отримали двоє людей.

В області введена операція "Сирена".

У поліції повідомили, що за попередньою інформацією, стрільба здійснювалася з травматичної зброї.

Відео: Під Харковом розстріляли автобус з прихильниками Киви

Раніше повідомлялося, що недавно під Полтавою розстріляли авто на трасі, і пізніше з'ясувалося, що це була спецоперація правоохоронців.