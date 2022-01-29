Расставание неизбежно: какие фразы нужно сказать партнеру при разрыве отношений

Когда партнеры принимают решение закончить отношения, то желательно, чтобы это решение было обоюдное. Но и в случае, когда решение принимает только один из участников отношений, горький удар можно смягчить разговором и правильными фразами.

Это нужно, чтобы избежать "эффекта недосказанности" и позволить другому человеку двигаться дальше, закрыть "гештальт"

Выходить из отношений без чувства недоговоренности очень важно. Это помогает отпустить человека и поставить окончательную точку и при этом не рухнуть в объятья депрессии и комплексов.

Психологи рекомендуют заканчивать отношения лично, при встрече. Это поможет не только поставить точку менее болезненно, но и не чувствовать себя ужасно после сообщения о разрыве.

Ведь при расставании плохо себя чувствуют оба участника – и тот, кому сообщили плохую новость, и тот, кому пришлось принять такое решение.

Слова в состоянии отчаяния и раздражения не принесут облегчения и только ухудшат ситуацию. А кому хочется, чтобы экс-партнер вспоминал самыми неприятными словами и отворачивался во время случайной встречи.

"Мы не могли найти общий язык, но я благодарен (благодарна) тебе за то время, что мы провели вместе".

Неважно, сколько длились ваши отношения, один месяц или один год – найдите в себе силы поблагодарить человека, который был с вами рядом. Вспомните самые приятные моменты в вашей истории и сделайте все, чтобы вы смогли отпустить и вас смогли отпустить.

Можно сказать и проще: "Спасибо, что ты был (была) в моей жизни". Но пусть ваши слова будут искренними. У вас была причина начать эти отношения, и вы успели пережить немало хороших дней до того, как пришла пора расстаться.

Благодарность – это уважение не только к другому человеку, но и к самим себе, и к периоду жизни, который вы прошли вместе. И это помогает закрыть двери туда, куда больше входа нет.

"Я считаю, что мы действительно смотрим в разные стороны и продолжать отношения не стоит".

И так бывает. Вам вместе хорошо, но на будущее у вас совершенно разные взгляды. И ваше решение может быть понятно для вас, но для другого человека это останется загадкой и будет долгое время терзать вопросами.

"Я пытался (пыталась) исправить много раз то, что оказалось для тебя неважным"

Искренность и отсутствие равнодушия к другому человеку помогут вам найти подходящее объяснение. И позволят пережить эту ситуацию обоим участникам как можно легче и с меньшей болью. Не опускайтесь до личных обвинений и унижений.

"Прости, что не оправдал (оправдала) твоих ожиданий или причинил боль"

Если вы инициатор расставания, то ваши извинения имеют большое значение. Чтобы мирно завершить отношения и иметь силы двигаться дальше, нужно закрыть тему негативных чувств – обиды и гнева.

Все процессы, которые связаны с разрывом отношений, нужно прожить обязательно. А извинения – форма принятия ситуации. Вам стоит снять чувство вины с себя и со своего партнера – это поможет успокоиться и примириться с фактом разрыва.

"Наше расставание неизбежно, давай сделаем это цивилизованно".

В отношениях всегда находится два человека и решение о разрыве нужно принимать вместе. Расставание – это такой же важный этап в отношениях, как и все остальные. Поэтому нельзя завершать отношения короткой фразой по телефону, сообщением в мессенджере или запиской.

Заканчивать отношения нужно лично и собрать для этого всю волю в кулак. Не игнорируйте другого человека, не вносите его в черный список, не уходите молча. Это приводит к тому, что процесс окончания отношений не будет завершен до конца.

А другой человек много месяцев будет терзаться вопросами и питать надежды, что все еще изменится в лучшую сторону. Проявите уважение и бережное отношение к тому, кто совсем недавно был вам очень близок.

Подумайте о том, что с вами могут поступить точно также и вам точно не хотелось бы такого отношения к собственной персоне.

Смягчите удар, дайте объяснение, извинитесь, проявите сочувствие и уважение, покажите свое сожаление – и кто знает, может этот человек не смог стать вашей половинкой, но станет прекрасным другом.