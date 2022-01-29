Розставання неминуче: які фрази потрібно сказати партнеру при розриві стосунків

Коли партнери приймають рішення закінчити відносини, то бажано, щоб це рішення було обопільне. Але і в ситуації, коли рішення приймає тільки один з учасників відносин, гіркий удар можна пом'якшити розмовою і правильними фразами.

Це потрібно, щоб уникнути "ефекту недомовленості" і дозволити іншій людині рухатися далі, закрити "гештальт"

Виходити з відносин без почуття недомовленості дуже важливо. Це допомагає відпустити людину і поставити остаточну крапку і при цьому не впасти в обійми депресії та комплексів.

Психологи рекомендують закінчувати відносини особисто, при зустрічі. Це допоможе не тільки поставити крапку менш болісно, але і не відчувати себе жахливо після повідомлення про розрив.

Адже при розставанні погано себе почувають обидва учасники - і той, кому повідомили погану новину, і той, кому довелося прийняти таке рішення.

Слова в стані відчаю і роздратування не принесуть полегшення і тільки погіршать ситуацію. А кому хочеться, щоб експартнер згадував найнеприємнішими словами та відвертався під час випадкової зустрічі.

"Ми не могли знайти спільну мову, але я вдячний (вдячна) тобі за той час, що ми провели разом".

Неважливо, скільки тривали ваші відносини, один місяць або один рік – знайдіть в собі сили подякувати людині, яка була з вами поруч. Згадайте найприємніші моменти у вашій історії та зробіть все, щоб ви змогли відпустити й вас змогли відпустити.

Можна сказати й простіше: "Дякую, що ти був (була) в моєму житті". Але нехай ваші слова будуть щирими. У вас була причина почати ці відносини, і ви встигли пережити чимало хороших днів до того, як прийшла пора розлучитися.

Подяка - це повага не тільки до іншої людини, але і до самих себе, і до періоду життя, який ви пройшли разом. І це допомагає закрити двері туди, куди більше входу немає.

"Я вважаю, що ми дійсно дивимося в різні боки й продовжувати стосунки не варто".

І так буває. Вам разом добре, але на майбутнє у вас абсолютно різні погляди. І ваше рішення може бути зрозуміло для вас, але для іншої людини це залишиться загадкою і буде довгий час мучити питаннями.

"Я намагався (намагалась) виправити багато разів те, що виявилося для тебе неважливим"

Щирість і відсутність байдужості до іншої людини допоможуть вам знайти відповідне пояснення. І дозволять пережити цю ситуацію обом учасникам якомога легше і з меншим болем. Не опускайтеся до особистих звинувачень і принижень.

"Прости, що не виправдав (виправдала) твоїх очікувань або заподіяв біль"

Якщо ви ініціатор розставання, то ваші вибачення мають велике значення. Щоб мирно завершити відносини та мати сили рухатися далі, потрібно закрити тему негативних почуттів – образи та гніву.

Всі процеси, які пов'язані з розривом відносин, потрібно прожити обов'язково. А вибачення - форма прийняття ситуації. Вам варто зняти почуття провини з себе і зі свого партнера – це допоможе заспокоїтися і примиритися з фактом розриву.

"Наше розставання неминуче, давай зробимо це цивілізовано".

У відносинах завжди знаходиться дві людини й рішення про розрив потрібно приймати разом. Розставання - це такий же важливий етап у відносинах, як і всі інші. Тому не можна завершувати відносини короткою фразою телефоном, повідомленням в месенджері або запискою.

Закінчувати відносини потрібно особисто і зібрати для цього всю волю в кулак. Не ігноруйте іншу людину, не вносьте її в чорний список, не йдіть мовчки. Це призводить до того, що процес закінчення відносин не буде завершений до кінця.

А інша людина багато місяців буде мучитися питаннями та плекати надії, що все ще зміниться в кращу сторону. Проявіть повагу і дбайливе ставлення до того, хто зовсім недавно був вам дуже близький.

Подумайте про те, що з вами можуть вчинити точно також і вам точно не хотілося б такого відношення до власної персони.

Пом'якшіть удар, дайте пояснення, вибачтеся, проявіть співчуття і повагу, Покажіть свій жаль – і хто знає, може ця людина не змогла стати вашою половинкою, але стане прекрасним другом.