Не рассмешил - заплати: популярное ТВ-шоу изменило формат после ухода Зеленского

Шоу "Рассмеши комика" от студии "Квартал 95", где одним из судей был Владимир Зеленский, кардинально изменило правила. Теперь участникам юмористического проекта придется не просто бороться за круглую сумму, но и принимать участие в благотворительных акциях.

Как стало известно, в съемках нового формата шоу выступят звезды украинского шоу-бизнеса (Александр Пикалов, Влад Яма, Арсен Мирзоян, участницы "Женского Квартала" и другие), а место Зеленского в судейском кресле занял популярный актер, комик Юрий Ткач. В паре с ним будет оценивать шутки юмористов все тот же Евгений Кошевой.

В новом сезоне шоу "Рассмеши комика" примут участие звезды шоу-биза (фото: пресс-служба 1+1)

Но. Отныне участники будут пытаться заработать деньги, рассмешив комиков, уже не для себя, а чтобы помочь другим людям. Так, новый сезон "Рассмеши комика" решено было сделать благотворительным, и весь выигрыш участники будут отдавать на реализацию социальных проектов по всей стране. Например, на создание детской площадки или инклюзивной сенсорной комнаты.

Новый сезон шоу "Рассмеши комика" стартует этой осенью (фото: пресс-служба 1+1)

Кроме того, в новом сезоне участники будут бороться за выигрыш целой командой, представляющей один из городов Украины.

"Всего у нас будет восемь команд, в каждом выпуске - представители таких городов: Киев, Одесса, Винница, Полтава, Хмельницкий, Луганск, Запорожье и Днепр", - говорит один из редакторов проекта Михаил Мартынюк.

Также впервые за восемь лет существования программы появится "несгораемая сумма". Если участник после очередной минуты игры не сможет рассмешить Евгения Кошевого и Юрия Ткача, у него все равно на счету остается ранее заработанные деньги. Правда, появилось и другое правило. В начале программы каждая команда заявит социальный проект и сумму, которую планирует для него собрать общими усилиями. Если же участникам это не удастся, то им придется доложить недостающую сумму из собственных карманов.

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