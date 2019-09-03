Не розсмішив - заплати: популярне ТБ-шоу змінило формат після відходу Зеленського

Шоу "Розсміши коміка" від студії "Квартал 95", де одним із суддів був Володимир Зеленський, кардинально змінило правила. Тепер учасникам гумористичного проекту доведеться не просто боротися за круглу суму, але і брати участь у благодійних акціях.

Як стало відомо, в зйомках нового формату шоу виступлять зірки українського шоу-бізнесу (Олександр Пікалов, Влад Яма, Арсен Мірзоян, учасниці Жіночого Кварталу" та інші), а місце Зеленського в суддівському кріслі посів популярний актор, комік Юрій Ткач. В парі з ним буде оцінювати жарти гумористів все той же Євген Кошовий.

У новому сезоні шоу "Розсміши коміка" візьмуть участь зірки шоу-бізу (фото: прес-служба 1+1)

Але. Відтепер учасники будуть намагатися заробити гроші, розсмішивши коміків, вже не для себе, а щоб допомогти іншим людям. Так, новий сезон "Розсміши коміка" було вирішено зробити благодійним, і весь виграш учасники будуть віддавати на реалізацію соціальних проектів по всій країні. Наприклад, на створення дитячого майданчика або інклюзивної сенсорної кімнати.

Новий сезон шоу "Розсміши коміка" стартує цієї осені (фото: прес-служба 1+1)

Крім того, в новому сезоні учасники будуть боротися за виграш цілою командою, що представляє одне з міст України.

"Всього у нас буде вісім команд, у кожному випуску – представники таких міст: Київ, Одеса, Вінниця, Полтава, Хмельницький, Луганськ, Запоріжжя та Дніпро", - говорить один з редакторів проекту Михайло Мартинюк.

Також вперше за вісім років існування програми з'явиться "сума, що не згорає". Якщо учасник після чергової хвилини гри не зможе розсмішити Євгена Кошового та Юрія Ткача, у нього все одно на рахунку залишається раніше зароблені гроші. Правда, з'явилося і інше правило. На початку програми кожна команда заявить соціальний проект і суму, яку планує для нього зібрати спільними зусиллями. Якщо ж учасникам це не вдасться, то їм доведеться додати суму, якої не достає, з власних кишень.

Раніше ми писали про те, що юна дочка зірки "Кварталу 95" Олени Кравець стала моделлю.