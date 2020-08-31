Рассмеши комика: мэром Тернополя может стать юморист

Виктор Гевко может стать мэром Тернополя (коллаж: РБК-Украина)

Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в меры Тернополя Виктора Гевко

В "Слуге народа" в понедельник, 31 августа, на съезде партии официально представили кандидатом в мэры Тернополя Виктора Гевко, который принимал участие в шоу "Рассмеши комика", "Бойцовский клуб" и студии "Квартал 95".

Юмориста выбрали потому что он активен и неравнодушен, и это именно тот человек, в ком давно нуждается Тернополь. Об этом заявила заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Верю, что вместе мы сможем немало и впереди нас ждет не одна важная победа. Дальше - только вперед… Рада, что мы работаем бок о бок. С тобой действительно легко создать настоящую dream team", - отметила Кравчук.

На фото с лева на право Виктор Гевко, Евгения Кравчук и Владимир Гевко (фото: facebook.com/yevheniya.khudzik)

Стоит отметить, что Виктор Гевко не только комик, но еще и сценарист. Он также был капитаном команды КВН "V.I.P.", трехкратным победителем шоу "Рассмеши комика", актером и автором "Страна У".

Виктора Гевко в шоу "Рассмеши комика" (видео: YouTube)

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему деньги на дороги были взяты из фонда для лечения COVID-19.

По словам депутата, если бы деньги не были взяты из этого фонда, то их пришлось бы одалживать. Он также поделился планами по реализации выделенных средств.

Ранее нардеп от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сделал странное заявление, касательно русского народа.