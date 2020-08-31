Розсміши коміка: мером Тернополя може стати гуморист

Віктор Гевко може стати мером Тернополя (колаж: РБК-Україна)

Партія "Слуга народу" висунула кандидатом у мери Тернополя Віктора Гевко

У "Слуги народу" в понеділок, 31 серпня, на з'їзді партії офіційно представили кандидатом у мери Тернополя Віктора Гевко, який брав участь у шоу "Розсміши коміка", "Бійцівський клуб" і студії "Квартал 95".

Гумориста обрали тому що він активний і небайдужий, і це саме та людина, яку давно потребує Тернопіль. Про це заявила заступник глави фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook.

"Вірю, що разом ми зможемо чимало і попереду нас чекає не одна важлива перемога. Далі - тільки вперед... Рада, що ми працюємо пліч-о-пліч. З тобою справді легко створити справжню dream team", - зазначила Кравчук.

На фото з ліва на право Віктор Гевко, Євгенія Кравчук та Володимир Гевко (фото: facebook.com/yevheniya.khudzik)

Варто зазначити, що Віктор Гевко не тільки комік, але ще і сценарист. Він також був капітаном команди КВК "V. I. P.", триразовим переможцем шоу "Розсміши коміка", актором і автором "Країна У".

Віктора Гевко у шоу "Розсміши коміка" (відео: YouTube)

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому гроші на дороги були взяті з фонду для лікування COVID-19.

За словами депутата, якби гроші не були взяті з цього фонду, то їх довелося б позичати. Він також поділився планами щодо реалізації виділених коштів.

Раніше нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко зробив дивну заяву, щодо російського народу.