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Расслабьтесь и получите удовольствие: этим знакам Зодиака скоро повезет

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 21:04
Расслабьтесь и получите удовольствие: этим знакам Зодиака скоро повезет
Гороскоп на март 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды сулят счастье во второй половине марта

Гороскоп на март 2020 года гласит о том, что первый весенний месяц будет напряженным и сложным периодом. Звезды сулят множество важных встреч и кардинальные изменения в жизни, которые так или иначе скажутся на будущем.

Астрологи рассказали для кого из знаков Зодиака вторая половина марта станет не только спокойным периодом, но и принесет удачу и покой.

Весы

После тяжелого периода проблем и хлопот, Весы смогут расслабиться и немного отдохнуть, так как звезды сулят изменения во всех направлениях в позитивную сторону. Представители этого знака обретут почву под ногами и смогут начать двигаться в правильном направлении. Удача будет сопутствовать в решении всех проблем, которые накопились давно. В семье установится гармония и взаимопонимание, а с финансами все наладится ближе к концу месяца.

Стрелец

Вторая половина марта выведет Стрельцов из тупика и поможет решить все проблемы. Вопросы о том, куда двигаться и как развиваться решаться сами по себе, а также вероятно развитие в плане творчества. Появится уверенность в себе, которая приведет к встрече с интересным человеком для стабильных отношений. Звезды сулят серьезный разговор с друзьями, которого не стоит избегать, так как он поможет решить давний конфликт. Все случайные встречи станут судьбоносными и принесут только позитив.

Водолей

Для представителей этого знака Зодиака вторая половина марта станет временем небывалой энергии, которая поможет справиться с самыми сложными задачами. В жизни Водолеев появятся люди, которые будут оказывать поддержку. Стоит быть осмотрительнее с окружающими, чтобы не пропустить мошенников и манипуляторов. В решениях стоит прислушиваться к собственной интуиции, а не к советам других людей. Середина марта станет периодом решения вопросов с конкурентами, но астрологи советуют говорить с ними мягко, без агрессии и даже идти на уступки.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какой ритуал стоит совершить в пятницу, 13 марта.

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