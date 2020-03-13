Розслабтеся і отримайте задоволення: цим знакам Зодіаку скоро пощастить

Гороскоп на березень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким зірки обіцяють щастя у другій половині березня

Гороскоп на березень 2020 року свідчить про те, що перший весняний місяць буде напруженим і складним періодом. Зірки обіцяють безліч важливих зустрічей і кардинальні зміни в житті, які так чи інакше вплинуть на майбутнє.

Астрологи розповіли для кого зі знаків Зодіаку друга половина березня стане не тільки спокійним періодом, але і принесе удачу і спокій.

Терези

Після важкого періоду проблем і клопоту, Терези зможуть розслабитися і трохи відпочити, бо зірки обіцяють зміни у всіх напрямках в позитивну сторону. Представники цього знака знайдуть ґрунт під ногами й зможуть почати рухатися в правильному напрямку. Удача буде супроводжувати у розв'язанні всіх проблем, які накопичилися давно. В сім'ї запанує гармонія і взаєморозуміння, а з фінансами все налагодиться ближче до кінця місяця.

Стрілець

Друга половина березня виведе Стрільців з глухого кута і допоможе розв'язувати всі проблеми. Питання про те, куди рухатися і як розвиватися вирішуватимуться самі по собі, а також ймовірний розвиток в плані творчості. З'явиться впевненість у собі, яка призведе до зустрічі з цікавою людиною для стабільних відносин. Зірки обіцяють серйозну розмову з друзями, якої не варто уникати, оскільки вона допоможе вирішити давній конфлікт. Всі випадкові зустрічі стануть доленосними та принесуть тільки позитив.

Водолій

Для представників цього знака Зодіаку друга половина березня стане часом небувалої енергії, яка допоможе впоратися з найскладнішими завданнями. В житті Водоліїв з'являться люди, які будуть надавати підтримку. Варто бути обачнішими з оточенням, щоб не пропустити шахраїв і маніпуляторів. У рішеннях варто прислухатися до власної інтуїції, а не до порад інших людей. Середина березня стане періодом розв'язання питань з конкурентами, але астрологи радять говорити з ними м'яко, без агресії та навіть йти на поступки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, який ритуал варто зробити в п'ятницю, 13 березня.