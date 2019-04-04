Дебаты Зеленского и Порошенко: как они повлияют на выборы

Петр Порошенко и Владимир Зеленский вышли во второй тур выборов президента Украины
Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского должны состояться до второго тура выборов президента Украины 21 марта.
Могут ли дебаты существенно повлиять на результаты выборов и есть ли у кандидатов шансы завоевать голоса тех, кто еще не определился, за кого будет голосовать?
На этот вопрос Styler ответил политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, практика дебатов между кандидатами в президенты, которые вышли во второй тур, в Украине пока не популярна.
"В целом дебатов в Украине практически не было, кроме определенных исключений. В 2010 году Янукович просто не появился (тогда должны были состояться дебаты между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко – ред.) в 2014 году Порошенко выиграл сразу в первом туре. Поэтому у нас дебатов фактически не было как явления", - говорит он.
Если дебаты будут проводиться в формате шоу, для Зеленского это будет привычной средой, в котором он может быть в более выигрышной позиции, считает политтехнолог.
Видео: Дебаты между Ющенко и Януковичем в 2004 году (Youtube/Aviavlad Vladimir)
"С другой стороны, опыт и умение спокойно аргументировать свою позицию – здесь более выигрышно выглядит Порошенко. Сейчас кому-то трудно высчитать, как дебаты повлияют на результаты самих выборов. Может быть как угодно, особенно если это все-таки будет формат шоу, а не формат разумной сбалансированной дискуссии, когда модератор ставит обоим кандидатам одинаковые вопросы и дает им одинаковое время на ответ", - говорит политтехнолог.
По его словам, в США именно дебаты часто определяют, кто победит в выборах президента.
"Но даже там бывали и исключения из правил. В 2016 году в США Трамп проиграл дебаты с Хиллари Клинтон, которая вела в эфире очень уверенно, и по многим оценкам президентом должна была стать именно она. Но при этом выиграл выборы именно Трамп. Поэтому может быть что угодно", - прогнозирует ситуацию с дебатами Алексей Голобуцкий.
Напомним, ранее в сети отреагировали на решение Порошенко участвовать в дебатах с Зеленским.
Также в соцсетях украинцы запустили флешмоб #хочубачитидебати с требованием проведти дебаты перед вторым туром выборов 2019 между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.