Дебати Зеленського і Порошенко: як вони вплинуть на вибори

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського мають відбутися до другого туру виборів президента України 21 березня.

Чи можуть дебати суттєво вплинути на результати виборів й чи є у кандидатів шанси завоювати голоси тих, хто ще не визначився, за кого голосуватиме?

На це питання Styler відповів політтехнолог Олексій Голобуцький. За його словами, практика дебатів між кандидатами у президенти, які вийшли у другий тур, в Україні поки не популярна.

"Загалом дебатів в Україні практично не було, крім певних виключень. У 2010 році Янукович просто не з'явився (тоді мали відбутися дебати між Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко – ред.), у 2014 році Порошенко виграв відразу у першому турі. Тому у нас дебатів фактично не було як явища", - каже він.

Якщо дебати будуть проводитися у форматі шоу, для Зеленського це буде звичним середовищем, у якому він може бути у більш виграшній позиції, вважає політтехнолог.

Відео: Дебати між Ющенко та Януковичем у 2004 році (Youtube/Aviavlad Vladimir)

"З іншого боку, досвід та вміння спокійно аргументувати свою позицію – тут більш виграшно виглядає Порошенко. Зараз будь-кому важко вирахувати, як дебати вплинуть на результати самих виборів. Може бути як завгодно, особливо якщо це все-таки буде формат шоу, а не формат розумної збалансованої дискусії, коли модератор ставить обом кандидатам однакові запитання і дає їм однаковий час на відповідь", - каже політтехнолог.

Фото: Гілларі Клінтон виграла дебати у Дональда Трампа, але програла вибори (Радіо Свобода)

За його словами, у США саме дебати часто визначають, хто переможе у виборах президента.

"Але навіть там бували і виключення із правил. У 2016 році у США Трамп програв дебати із Гілларі Клінтон, яка поводилася під час ефіру дуже впевнено, і за багатьма оцінками президентом мала стати саме вона. Але при цьому виграв вибори саме Трамп. Тому може бути що завгодно", - прогнозує ситуацію з дебатами Олексій Голобуцький.

Фото: Дебати Кеннеді і Ніксона (facebook.com/ElegantManner)

У 1960 році у США пройшли перші в історії країни теледебати. У них брали участь Річард Ніксон та Джон Кеннеді, які балотувалися на посаду президента. Ніксон виглядав під час дебатів втомленим і повільно відповідав на питання, а Кеннеді поводився зухвало і впевнено у собі.

Згодом соціологи визначили, що саме після дебатів спою думку про те, як голосувати, змінили 4 мільйони американців. Вони тепер хотіли голосувати за Кеннеді, що врешті і дозволило йому перемогти.

Нагадаємо, раніше у мережі відреагували на рішення Порошенка брати участь у дебатах із Зеленським.

Також у соцмережах українці запустили флешмоб #хочубачитидебати з вимогою проведти дебати перед другим туром виборів 2019 між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.