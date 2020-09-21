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Расширенный рацион: украинцам показали, как по-новому будут кормить военных

Автор: Роман Мирончук

Защитники Украины получат новые сухпайки

Военные ВСУ теперь могут рассчитывать на появление новых сухих пайков. В Министерстве обороны расширили рацион, и теперь обновленные сухпайки содержат ряд преимуществ по сравнению с предыдущей версией.

В обновленный сухпаек, который рассчитан на разовый прием пищи, входят: 100 граммов мясной консервы, 60 граммов паштета, 280 граммов блюда (как пример - гречка с овощами и свининой), в которую включены 50 граммов мяса, галетное печенье, стик меда, кофе и чай. Об этом сообщает Министерство обороны.

Военных ВСУ будут кормить по-новому (фото: mil.gov.ua)

При этом пока были представлены два из 24-х рационов, каждый из которых достаточен для полноценного разового приема пищи.

Военных ВСУ будут кормить по-новому (фото: mil.gov.ua)

Сейчас ВСУ используют два вида сухих пайков - 15-норма, ее ввели в 2016 году и устаревшая 10-норма, которая является суточной. Поэтому сейчас вводят сухпайки для разового приема пищи.

Военных ВСУ будут кормить по-новому (фото: mil.gov.ua)

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В Министерстве обороны отметили, что горячий завтрак военные могут употребить перед выездом на задание, а после приезда будет ужин. А вот на обед им как раз не хватает таких вот разовых сухих пайков.

Военных ВСУ будут кормить по-новому (фото: mil.gov.ua)

Если же бойцам выдать сухие пайки, рассчитанные на суточное питание, то по правилам это лишит их права получить горячий ужин и завтрак на следующий день. Но в приоритете Министерства остается горячее питание.

Напомним, недавно военным ВСУ выдали сухпайки старого образца. При этом это вызвало шквал негодования пользователей соцсетей.

Ранее мы писали о том, что военных ВСУ будут штрафовать за ответный огонь в зоне ООС.

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