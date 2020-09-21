Розширений раціон: українцям показали, як по-новому будуть годувати військових

Військові ЗСУ тепер можуть розраховувати на появу нових сухих пайків. У Міністерстві оборони розширили раціон, і тепер оновлені сухпайком містять ряд переваг у порівнянні з попередньою версією.

В оновлений сухий пайок, який розрахований на разовий прийом їжі, входять: 100 грамів м'ясної консерви, 60 грамів паштету, 280 грамів страви (як приклад - гречка з овочами та свининою), в яку включені 50 грамів м'яса, галетне печиво, стік меду, кава і чай. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Військових ЗСУ будуть годувати по-новому (фото: mil.gov.ua)

При цьому поки були представлені два з 24-х раціонів, кожен з яких достатній для повноцінного разового прийому їжі.

Військових ЗСУ будуть годувати по-новому (фото: mil.gov.ua)

Зараз ЗСУ використовують два види сухих пайків - 15-норма, її ввели у 2016 році і застаріла 10-норма, яка є добовою. Тому зараз вводять сухпайки для разового прийому їжі.

Військових ЗСУ будуть годувати по-новому (фото: mil.gov.ua)

У Міністерстві оборони зазначили, що гарячий сніданок військові можуть вжити перед виїздом на завдання, а після приїзду буде вечеря. А от на обід їм якраз не вистачає таких ось разових сухих пайків.

Військових ЗСУ будуть годувати по-новому (фото: mil.gov.ua)

Якщо ж бійцям видати сухі пайки, розраховані на добове харчування, то за правилами це позбавить їх права отримати гарячу вечерю і сніданок на наступний день. Але в пріоритеті Міністерства залишається гаряче харчування.

Нагадаємо, нещодавно військовим ЗСУ видали сухпайки старого зразка. При цьому це викликало шквал обурення користувачів соцмереж.

Раніше ми писали про те, що військових ЗСУ будуть штрафувати за вогонь у відповідь в зоні ООС.