Рассекретили зарплаты персонала королевы Елизаветы: суммы вас удивят

Фото: Зарплаты в королевском дворце (коллаж РБК-Украина)

Зарплаты сотрудников Дворца, как оказалось, не самые высокие у Великобритании

Елизавета II, которая недавно отпраздновала свой 93-й день рождения, платит своим сотрудникам весьма скромную по меркам Британии зарплату. Как оказалось, для многих из придворного персонала статусная и почетная работа намного важнее, чем денежное вознаграждение.

Персонал для королевы подбирают очень тщательно, а вот зарплаты у сотрудником Букингемского дворца – никак не заоблачные.

Как известно, сейчас у королевы Елизаветы II и ее семьи работает около ста разных сотрудников. Они отвечают за самые разные сферы жизни королевской монархов – от специально обученных секретарей и специалистов по социальным сетям до королевских курьеров, которые доставляют, в частности, самые свежие продукты для королевы и ее семьи.

Стало известно, что многие из придворного персонала получают за месяц даже меньше, чем ранее установленная мэром Лондона минимальная заработная плата.

Фото: Королева Елизавета (коллаж РБК-Украина)

Сколько же получают люди из персонала Елизаветы II?

Сотрудник, который ухаживает за собаками во дворце, получает 17 300 евро в год или 1441 евро в месяц.

Посудомойка на кухне дворца - 19600 евро в год или 1633 евро в месяц.

Помощник садовника получает 20 700 евро в год или же 1725 евро в месяц.

Придворный конюх зарабатывает 23 000 евро в год или 1917 евро в месяц.

Лакеи получают за свою работу 24 000 евро в год или 2000 евро в месяц.

Менеджер по коммуникациям зарабатывает 32 000 евро в год или 2600 евро в месяц

Специалист по социальным медиа, работающий в королевском дворце, получает 57 000 евро в год или 4750 евро в месяц.

Глава домашнего хозяйства - 140 800 евро в год или 11 700 евро в месяц.

Кстати, личный помощник королевы Елизаветы II, который круглые сутки находится с ней на связи и является доверенным лицом монарха, неустанно работая, получает зарплату в размере 168 500 евро в год или 14 000 евро в месяц.

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