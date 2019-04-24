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Розсекретили зарплати персоналу королеви Єлизавети: суми вас здивують

STYLERЖиття    24.04.2019 - 18:11
Розсекретили зарплати персоналу королеви Єлизавети: суми вас здивують
Фото: Зарплати у королівському палаці (колаж РБК-Україна)

Зарплати співробітників Палацу, як виявилося, не найвищі у Великій Британії

Єлизавета II, яка нещодавно відсвяткувала свій 93-й день народження, платить своїм співробітникам досить скромну за мірками Британії зарплату. Як виявилося, для багатьох з придворного персоналу статусна і почесна робота набагато важливіша, ніж грошова винагорода.

Персонал для королеви підбирають дуже ретельно, а от зарплати у співробітником Букінгемського палацу – аж ніяк не захмарні.

Як відомо, зараз у королеви Єлизавети II та її сім'ї працює близько ста різних співробітників. Вони відповідають за різні сфери життя королівської монархів – від спеціально навчених секретарів та спеціалістів з соціальних мереж до королівських кур'єрів, які доставляють, зокрема, найсвіжіші продукти для королеви та її сім'ї.

Стало відомо, що багато хто з придворного персоналу отримують за місяць менше, ніж раніше встановлена мером Лондона мінімальна заробітна плата.

Розсекретили зарплати персоналу королеви Єлизавети: суми вас здивуютьФото: Королева Єлизавета (колаж РБК-Україна)

Скільки ж отримують люди з персоналу Єлизавети II?

Співробітник, який доглядає за собаками у палаці, отримує 17 300 євро в рік або 1441 євро в місяць.

Посудомийка на кухні палацу - 19600 євро в рік або 1633 євро в місяць.

Помічник садівника отримує 20 700 євро в рік або ж 1725 євро в місяць.

Придворний конюх заробляє 23 000 євро в рік або 1917 євро в місяць.

Лакеї отримують за свою роботу 24 000 євро в рік або 2000 євро на місяць.

Менеджер з комунікацій заробляє 32 000 євро в рік або 2600 євро в місяць

Фахівець з соціальних медіа, який працює в королівському палаці, отримує 57 000 євро в рік або 4750 євро в місяць.

Голова домашнього господарства - 140 800 євро на рік або 11 700 євро в місяць.

До речі, особистий помічник королеви Єлизавети II, який цілодобово перебуває з нею на зв'язку і є довіреною особою монарха, невтомно працюючи, отримує зарплату в розмірі 168 500 євро в рік або 14 000 євро в місяць.

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