Рассекречено дело легендарного разведчика УНР и героя Крут: уникальные документы

В 103-ю годовщину боя под Крутами, в результате которого 29 января 1918 года нескольким сотням украинских добровольцев удалось остановить и на несколько дней задержать 4-х тысячную армию российских большевиков, СБУ обнародовала документы об участнике сражения, разведчике Семене Могиле.

Дело старшины Армии УНР хранилось в Отраслевом государственном архиве украинской спецслужбы, и теперь выложено в открытый доступ, рассказали в пресс-центре СБУ.

Сообщается, что Семен Могила отправился защищать страну от наступавших на Киев войск Муравьева в 21-летнем возрасте.

Подразделению старшины удалось захватить в плен нескольких красноармейцев еще до начала боя на железнодорожной станции Круты под Черниговом.

"После ожесточенного противостояния с четырехтысячному армией большевиков Могила эвакуировал всех раненых бойцов своей сотни. Весной он присоединился к вооруженной антибольшевистской борьбе на Херсонщине, а в 1920 году участвовал в Первом Зимнем походе", - говорится в публикации.

Семен Могила (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Семен был схвачен только в 1923 году, во время пересечения польско-советской границы. Разведчика допрашивали, руководство советских спецслужб принуждало его к сотрудничеству, но Могила не изменил присяге.

Украинского воина и патриота расстреляли в Харькове в ночь с 22 на 23 марта 1924 года.

Рассекречено дело об разведчике и старшине армии УНР Семене Могиле (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Как указывается в документах, Могила при "тщательном допросе" рассказал НКВДистам, что после демобилизации в 1918 году служил при гетьманате у старосты под Киевом в качестве казначея. После смены власти Скоропадского, уже при Петлюре, вернулся в родной город Ровное (Глодосы) под Херсоном и был там арестован. Через полтора месяца вышел на свободу из Елисаветградской тюрьмы, когда город заняли войска Махно. Снова вернулся домой и занялся хозяйством, однако летом 1919 года стал во главе повстанческого отряда, когда в этом районе Соввласть занялась хлебной разверсткой. Со своими бойцами он прогнал советские войска до города Новоукраинка, где присоединился к Махно, который готовил наступление на белогвардейцев и красноармейцев. Отряд Могилы совершил успешные нападения на подразделения Красной армии...

Далее в архивных документах рассказывается, как Семен Могила продолжал вооруженную борьбу за независимость Украины и занимался организацией повстанческого движения.

СБУ обнародовало материалы дела Семена Могилы - участника боя под Крутами и Первого Зимнего похода (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Ранее сообщалось, что львовские военные лицеисты представили клип в честь Героев Крут и показали мощное видео.

Напомним, что недавно исследователи опубликовали уникальный архив документов УПА.