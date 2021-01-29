Розсекречено справу легендарного розвідника УНР і героя Крут: унікальні документи

У 103-тю річницю бою під Крутами, в результаті якої 29 січня 1918 року кільком сотням українських добровольців вдалося зупинити та на кілька днів затримати 4-х тисячну армію російських більшовиків, СБУ оприлюднила документи про учасника битви, розвідника Семена Могилу.

Справа старшини Армії УНР зберігалося в Галузевому державному архіві української спецслужби, і тепер викладена у відкритий доступ, розповіли у прес-центрі СБУ.

Повідомляється, що Семен Могила відправився захищати країну від наступаючих на Київ військ Муравйова у 21-річному віці.

Підрозділу старшини вдалося захопити в полон кількох червоноармійців ще до початку бою на залізничній станції Крути під Черніговом.

"Після запеклого протистояння з 4-тисячною армією більшовиків Могила евакуював всіх поранених бійців своєї сотні. Навесні він приєднався до збройної антибільшовицької боротьби на Херсонщині, а у 1920 р. брав участь у Першому Зимовому поході", - йдеться у публікації.

Семен Могила (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Семен був схоплений лише в 1923 році, під час перетину польсько-радянського кордону. Розвідника допитували, керівництво радянських спецслужб примушувало його до співпраці, але Могила не зрадив присязі.

Українського воїна і патріота розстріляли у Харкові в ніч проти 23 березня 1924 року.

Розсекречено справу про розвідника та старшину армії УНР Семена Могилу (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Як вказується в документах, Могила при "ретельному допиті" розповів НКВДистам, що після демобілізації в 1918 році служив при гетьманаті у старости під Києвом у якості скарбника. Після зміни влади Скоропадського, вже за Петлюри, повернувся в рідне місто Рівне (Глодоси) під Херсоном і був там арештований. Через півтора місяця вийшов на свободу з Єлисаветградської тюрми, коли місто зайняли війська Махна. Знову повернувся додому і зайнявся господарством, проте влітку 1919 року став на чолі повстанського загону, коли в цьому районі Радвлада зайнялася хлібною розверсткою. Зі своїми бійцями він прогнав радянські війська до міста Новоукраїнка, де приєднався до Махна, який готував наступ на білогвардійців та червоноармійців. Загін Могили здійснив успішні напади на підрозділи Червоної армії...

Далі в архівних документах розповідається, як Семен Могила продовжував збройну боротьбу за незалежність України та займався організацією повстанського руху.

СБУ оприлюднило матеріали справи Семена Могили - учасника бою під Крутами і Першого Зимового походу (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Раніше повідомлялося, що львівські військові ліцеїсти презентували кліп на честь Героїв Крут і показали потужне відео.

Нагадаємо, що нещодавно дослідники опублікували унікальний архів документів УПА.