Распространяют британский штамм: как проходит первый день жесткого локдауна в Харькове

"Закрытые аттракционы в парке Горького не останавливают горожан распространять британский штамм", - говорится в сообщении.

Отметим, что с 11 апреля в Харькове и Харьковской области запрещается работа ресторанов, кроме на вынос и доставки, ТРЦ, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, посещение учебных заведений и проведение массовых мероприятий.

Кроме того, запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов.

С понедельника, 12 апреля, ученики 5-11 классов будут учиться из дома. А вот ученикам 1-4 классов разрешили ходить на занятия в школу. Кроме того, будут и работать детские сады.

Также разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары. В общественном транспорте можно перевозить 50% пассажиров.