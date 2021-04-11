UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Распространяют британский штамм: как проходит первый день жесткого локдауна в Харькове

Автор: Styler

С сегодняшнего дня, 11 апреля, в Харькове начал действовать жесткий локдаун. Несмотря на то, что в городе начали действовать карантинные ограничения "красной зоны" местные жители гуляют толпами в парках и не соблюдают социальную дистанцию.

Это можно увидеть на видео, которое опубликовал Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Закрытые аттракционы в парке Горького не останавливают горожан распространять британский штамм", - говорится в сообщении.

Отметим, что с 11 апреля в Харькове и Харьковской области запрещается работа ресторанов, кроме на вынос и доставки, ТРЦ, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, посещение учебных заведений и проведение массовых мероприятий.

Кроме того, запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов.

С понедельника, 12 апреля, ученики 5-11 классов будут учиться из дома. А вот ученикам 1-4 классов разрешили ходить на занятия в школу. Кроме того, будут и работать детские сады.

Также разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары. В общественном транспорте можно перевозить 50% пассажиров.

Мы также писали о том, что в Украине могут ввести общенациональный локдаун при условии, что 13 украинских регионов окажутся в "красной" зоне. Также крайние меры придется принимать, если прирост новых зараженных будет больше чем 25 тысяч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ХарьковЛокдаун
Читайте также
Детский сад, а не локдаун: израильский врач разнес украинский карантин
Харьков ужесточает карантин: закроют ли метро, все ограничения и запреты
Прогноз погоды