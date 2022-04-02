Как распознать по звукам ракету, вражеский самолет и ПВО: эти знания могут спасти жизнь

Если вы слышите сирены или получили сообщение о воздушной тревоге – немедленно идите в укрытие или безопасное место. Но звукам вы можете определить, что именно происходит в вашем городе.

Системы ПВО

Взрывы похожи на разрыв большой петарды или выстрел салютной установки (фейерверка). Ночью за пару секунд до этого звука можно увидеть вспышку света.

Если вы слышите такие звуки, значит украинские защитники отбили атаку врага с воздуха. Но в укрытие оставаться нужно обязательно.

Артиллерия – минометы и гаубицы

Длинный и тягучий звук – это звук снаряда, который выпустили из миномета или гаубицы. Мины летят немного медленнее, снаряды с гаубицы – быстрее.

Если вы услышали такие звуки – значит вы оказались в зоне поражения артиллерийским огнем. Если вы не успели в укрытие – падайте на землю, лучше в ямку и закройте уши и голову руками.

Грады и Смерчи

Выстрелы из этих систем напоминают шорох, так как ракеты выпускают одну за другой. При хорошей погоде их слышат на большом расстоянии. Звук ракет, которые летят - напоминает свист. Ракеты из Градов летят немного медленнее, а из Смерчей – быстрее.

Если вы слышите такие звуки – вы в зоне поражения и нужно немедленно найти укрытие. У вас есть максимум 10 секунд, чтобы найти углубление или яму, в крайнем случае – просо ложитесь на землю и закройте голову и уши руками.

Вражеский самолет

Основной звук самолета – гудение в небе. Чем оно громче, тем ближе к вам самолет. Такие самолеты могут сбрасывать бомбы и ракеты.

Отличить самолет врага от украинского невозможно по звуку, поэтому лучшим решением будет найти укрытие. И у вас для этого будет всего несколько секунд. Самое оптимальное – лечь вниз лицом и согнуть руки и ноги под собой. Закрыть глаза и открыть рот.