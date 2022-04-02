Як розпізнати по звуках ракету, ворожий літак і ППО: ці знання можуть врятувати життя

Якщо ви чуєте сирени або отримали повідомлення про повітряну тривогу – негайно йдіть в укриття або безпечне місце. Але ви можете визначити, що саме відбувається у Вашому місті.

Системи ППО

Вибухи схожі на розрив великої петарди або постріл салютної установки (феєрверку). Вночі за пару секунд до цього звуку можна побачити спалах світла.

Якщо ви чуєте такі звуки, значить українські захисники відбили атаку ворога з повітря. Але в укриття залишатися потрібно обов'язково.

Артилерія - міномети та гаубиці

Довгий і тягучий звук - Це звук снаряда, який випустили з міномета або гаубиці. Міни летять трохи повільніше, снаряди з гаубиці - швидше.

Якщо ви почули такі звуки - значить ви опинилися в зоні ураження артилерійським вогнем. Якщо ви не встигли в укриття – падайте на землю, краще в ямку і закрийте вуха і голову руками.

Гради та смерчі

Постріли з цих систем нагадують шурхіт, оскільки ракети випускають одну за одною. При гарній погоді їх чують на великій відстані. Звук ракет, які летять - нагадує свист. Ракети з Градів летять трохи повільніше, а зі смерчів – швидше.

Якщо ви чуєте такі звуки - ви в зоні ураження і потрібно негайно знайти укриття. У вас є максимум 10 секунд, щоб знайти поглиблення або яму, в крайньому разі – просо лягайте на землю і закрийте голову і вуха руками.

Ворожий літак

Основний звук літака-гудіння в небі. Чим воно голосніше, тим ближче до вас літак. Такі літаки можуть скидати бомби та ракети.

Відрізнити літак ворога від українського неможливо по звуку, тому найкращим рішенням буде знайти укриття. І у вас для цього буде всього кілька секунд. Найоптимальніше - лягти вниз обличчям і зігнути руки та ноги під собою. Закрити очі та відкрити рот.