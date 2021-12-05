Как распознать ложь и противостоять ей: советы специалистов

Так, существует несколько признаков, которые позволят определить, что тебе врут.

Зрительный контакт

Обычно лжецы избегают прямых взглядов в глаза, говоря неправду. В частности, они отводят глаза и смотрят в другую сторону. Также они часто могут концентрировать взгляд в какой-то невидимой точке.

Язык тела

Как известно, лжецы обычно остаются замкнутым. Отмечается, что они будут прятать руки или даже нервно постукивать ногами. Кроме того, причмокивания губ, это один признак того, что человек говорит не правду.

Изменение темы

Лжец всегда меняет тему и переходит на другую. Он чувствует себя уязвимым, поэтому будет делать все для того, чтобы перевести твое внимание в другое русло.

Оборона

Если вы говорите лжецу правду, то он будет защищаться. Такие личности занимают чрезмерную оборонительную позицию и отказываются отвечать на любые вопросы. Также они меняют акценты на твою сторону, чтобы виноватым чувствовал себя именно ты.

Повышенная потливость

Когда человек говорит не правду, то он испытывает стресс и тревогу. Потоотделение свидетельствует, что человек переживает и, по-видимому, избегает правды.

Медленное дыхание

Во время лжи люди склонны тяжело дышать. В частности, их дыхание становится поверхностным, ведь частота сердечных сокращений резко увеличивается, когда они нервничают.

Поэтому именно твоя бдительность позволит определить, лгут ли люди.