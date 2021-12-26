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Располневшая Ани Лорак снова отфотошопила себя, чтобы выглядеть стройнее

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Москва, Воскресенье 26 декабря 2021 17:38
Располневшая Ани Лорак снова отфотошопила себя, чтобы выглядеть стройнее Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Автор: Styler

Ани Лорак снова уличили в изменении форм на фотографиях. Чтобы выглядеть стройней популярная украинская певица с помощью специальных приложений убирает лишний вес.

Так новые снимки она опубликовала в Instagram, которые были сделаны в Москве после окончания балета на льду "Лебединое озеро".

Певица показала три фото. На одном она стоит с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и певцом Александром Панайотовым. На втором - она с дочерью и на третьем снимке позирует сама.

Располневшая Ани Лорак снова отфотошопила себя, чтобы выглядеть стройнееРасполневшая Ани Лорак снова отфотошопила себя, чтобы выглядеть стройнееРасполневшая Ани Лорак снова отфотошопила себя, чтобы выглядеть стройнее

Ани Лорак на "Лебедином озере" (фото: instagram.com/anilorak)

На этих фотографиях Ани Лорак выглядит стройной, но если посмотреть на фото с этого вечера, которое опубликовал Панайотов у себя в сториз, то видно, что над снимками певица поработала с помощью фотошопа.

Располневшая Ани Лорак снова отфотошопила себя, чтобы выглядеть стройнее

Ани Лорак на "Лебедином озере" (фото: instagram.com/panaiotov)

Она убрала лишний вес на фото на щеках, туловище и ногах. Кроме того, она подчеркнула свой подбородок.

"Мне очень приятно быть частью прекрасной сказки, в которой я стала голосом главной героини Татьяны Навки, а принца озвучил талантливый Александр Панайотов", - отметила Лорак.

Напомним, ранее подобные трюки с фото Лорак уже проделывала. Она приукрасила себя на снимке с Филиппом Киркоровым.

Мы также писали о том, что бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу возмутил сеть видео с их матерящейся 10-летней дочерью, которая каталась с ним на аттракционе.

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