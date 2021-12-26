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Розповніла Ані Лорак знову відфотошопила себе, щоб виглядати стрункішою

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Москва, Неділя 26 грудня 2021 17:38
Розповніла Ані Лорак знову відфотошопила себе, щоб виглядати стрункішою Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Автор: Styler

Ані Лорак знову викрили у зміні форм на фотографіях. Щоб виглядати стрункішою популярна українська співачка за допомогою спеціальних додатків прибирає зайву вагу.

Так нові знімки вона опублікувала в Instagram, які були зроблені в Москві після закінчення балету на льоду "Лебедине озеро".

Співачка показала три фото. На одному вона стоїть з олімпійською чемпіонкою Тетяною Навкою і співаком Олександром Панайотовим. На другому - вона з дочкою і на третьому знімку позує сама.

Розповніла Ані Лорак знову відфотошопила себе, щоб виглядати стрункішоюРозповніла Ані Лорак знову відфотошопила себе, щоб виглядати стрункішоюРозповніла Ані Лорак знову відфотошопила себе, щоб виглядати стрункішою

Ані Лорак на "Лебединому озері" (фото: instagram.com/anilorak)

На цих фотографіях Ані Лорак виглядає стрункою, але якщо подивитися на фото з цього вечора, яке опублікував Панайотов у себе в сторіз, то видно, що над знімками співачка попрацювала за допомогою фотошопу.

Розповніла Ані Лорак знову відфотошопила себе, щоб виглядати стрункішою

Ані Лорак на "Лебединому озері" (фото: instagram.com/panaiotov)

Вона прибрала зайву вагу на фото на щоках, тулубі і ногах. Крім того, вона підкреслила своє підборіддя.

"Мені дуже приємно бути частиною прекрасної казки, в якій я стала голосом головної героїні Тетяни Навки, а принца озвучив талановитий Олександр Панайотов", - зазначила Лорак.

Нагадаємо, раніше подібні трюки з фото Лорак вже проробляла. Вона прикрасила себе на знімку з Філіпом Кіркоровим.

Ми також писали про те, що колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу обурив мережу відео з їх 10-річною дочкою, яка лається під час катання на атракціоні.

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