Розповніла Ані Лорак знову відфотошопила себе, щоб виглядати стрункішою
Ані Лорак знову викрили у зміні форм на фотографіях. Щоб виглядати стрункішою популярна українська співачка за допомогою спеціальних додатків прибирає зайву вагу.
Так нові знімки вона опублікувала в Instagram, які були зроблені в Москві після закінчення балету на льоду "Лебедине озеро".
Співачка показала три фото. На одному вона стоїть з олімпійською чемпіонкою Тетяною Навкою і співаком Олександром Панайотовим. На другому - вона з дочкою і на третьому знімку позує сама.
Ані Лорак на "Лебединому озері" (фото: instagram.com/anilorak)
На цих фотографіях Ані Лорак виглядає стрункою, але якщо подивитися на фото з цього вечора, яке опублікував Панайотов у себе в сторіз, то видно, що над знімками співачка попрацювала за допомогою фотошопу.
Ані Лорак на "Лебединому озері" (фото: instagram.com/panaiotov)
Вона прибрала зайву вагу на фото на щоках, тулубі і ногах. Крім того, вона підкреслила своє підборіддя.
"Мені дуже приємно бути частиною прекрасної казки, в якій я стала голосом головної героїні Тетяни Навки, а принца озвучив талановитий Олександр Панайотов", - зазначила Лорак.
Нагадаємо, раніше подібні трюки з фото Лорак вже проробляла. Вона прикрасила себе на знімку з Філіпом Кіркоровим.
Ми також писали про те, що колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу обурив мережу відео з їх 10-річною дочкою, яка лається під час катання на атракціоні.