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Располневшая Ани Лорак отфотошопила себя и попалась: реальная фигура звезды в купальнике

Автор: Светлана Мащенко

43-летняя Ани Лорак сейчас наслаждается морским отдыхом, с удовольствием демонстрируя фото с курортов. Звезда, судя по реальным фото, ни в чем себе не отказывает, из-за чего ее фигура слегка поплыла. Чтобы скрыть результаты продуктивного отпуска, Каролина прибегает к уловкам - фотошопит свои снимки.

Но внимательный глаз подписчиков может разглядеть подвох на видео и фото из Instagram звезды.

Так, она недавно побывала в лакшери-гостиннице Дубая (ОАЭ), откуда выложила фото и видео из бассейна. Простое сравнение скрина из видео и опубликованного фото говорит, что рельефы Каролине доводится пририсовывать.

Фото: Ани Лорак показала свою реальную фигуру (instagram.com/anilorak)

А вот скрины из Instagram-сториз еще более красноречиво демонстрируют, что фигура Ани Лорак уже перешла в разряд плюс-сайз. На кадрах счастливая певица демонстрирует аппетитные формы.

Скрин: Настоящая фигура Ани Лорак в купальнике (instagram.com/anilorak)

Может Каролине уже пора перестать обманывать поклонников и себя саму, признать, что она "за бодипозитив" и показывать свои реальные фото?

Отметим, что Ани Лорак не впервые попадается на ретуши своих фото. Не так давно тайну неидеальной фигуры Каролины выдал ее же друг Филипп Киркоров, опубликовав в своей инсте снимок артистки без обработки.

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Ани Лорак