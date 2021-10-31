Розповніла Ані Лорак відфотошопила себе і попалася: реальна фігура зірки в купальнику

Так, вона нещодавно побувала в лакшері-готелі Дубая (ОАЕ), звідки виклала фото і відео з басейну. Просте порівняння скріна з відео і опублікованого фото говорить, що рельєфи Кароліні доводиться домальовувати.

Фото: Ані Лорак показала свою реальну фігуру (instagram.com/anilorak)

А ось скріни з Instagram-сторіз ще більш красномовно демонструють, що фігура Ані Лорак вже перейшла в розряд плюс-сайз. На кадрах щаслива співачка демонструє апетитні форми.

Скрін: справжня фігура Ані Лорак в купальнику (instagram.com/anilorak)

Може, Кароліні вже час перестати обманювати шанувальників і себе саму, визнати, що вона "за бодіпозитив" і показувати свої реальні фото?