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Розповніла Ані Лорак відфотошопила себе і попалася: реальна фігура зірки в купальнику

Автор: Світлана Мащенко

43-річна Ані Лорак зараз насолоджується морським відпочинком, із задоволенням демонструючи фото з курортів. Зірка, судячи з реальних фото, ні в чому собі не відмовляє, через що її фігура злегка попливла. Щоб приховати результати продуктивної відпустки, Кароліна вдається до хитрощів - фотошопить свої знімки.

Але уважне око дописувачів може розгледіти підступ на відео і фото з Instagram зірки.

Так, вона нещодавно побувала в лакшері-готелі Дубая (ОАЕ), звідки виклала фото і відео з басейну. Просте порівняння скріна з відео і опублікованого фото говорить, що рельєфи Кароліні доводиться домальовувати.

Фото: Ані Лорак показала свою реальну фігуру (instagram.com/anilorak)

А ось скріни з Instagram-сторіз ще більш красномовно демонструють, що фігура Ані Лорак вже перейшла в розряд плюс-сайз. На кадрах щаслива співачка демонструє апетитні форми.

Скрін: справжня фігура Ані Лорак в купальнику (instagram.com/anilorak)

Може, Кароліні вже час перестати обманювати шанувальників і себе саму, визнати, що вона "за бодіпозитив" і показувати свої реальні фото?

Відзначимо, що Ані Лорак не вперше попадається на ретуші своїх фото. Не так давно таємницю неідеальної фігури Кароліни видав її ж друг Філіп Кіркоров, опублікувавши у своїй інсті знімок артистки без обробки.

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Ані Лорак