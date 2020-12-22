"Расплавленное кольцо" Эйнштейна: телескоп "Хаббл" снял крайне редкое явление

Телескоп Hubble снял на фото редкое явление (коллаж: РБК-Украина)

Телескоп "Хаббл" (Hubble) снял на фото крайне редкое и невероятно красивое явление, которое астрономы называют "расплавленным кольцом" Эйнштейна.

Собственно,, на снимки попала галактика "GAL-CLUS-022058s" из созвездия Форнакс. Это явление объясняется "гравитационным линзированием", сообщает NASA.

Галактика являет собой самое большое и одно из самых полных "колец Эйнштейна", которые когда-либо были обнаружены учеными.

"Узкая галактика, элегантно изогнутая вокруг сферического спутника на этой фотографии, является фантастическим примером действительно удивительного и очень редкого явления. На этом снимке, сделанном с помощью космического телескопа Хаббл NASA/ESA, изображена "GAL-CLUS-022058s", расположенная в созвездии южного полушария Форнакс", - рассказали в космическом агентстве.

Телескоп Hubble снял на фото "расплавленное кольцо" Эйнштейна (фото: nasa.gov)

Астрономы называли его "расплавленным", поскольку оно имеет немного странный вид - будто действительно оплавилось от высокой температуры.

Именем Альберта Эйнштейна явление называется, потому что именно гениальный ученый предположил существование таких колец.

А его форму можно объяснить преломлением света и воздействием гравитации. Обычно такие галактики мы видим без "гравитационного линзирования", так как они слишком далекие и тусклые.

Ранее мы писали, что астрономы нашли в "обитаемой зоне" двойника Земли.

Также ученым удалось не только поймать загадочный радиосигнал из космоса, но и назвать его источник.