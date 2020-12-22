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"Розплавлене кільце" Ейнштейна: телескоп "Хаббл" зняв вкрай рідкісне явище

Вівторок 22 грудня 2020 22:00
"Розплавлене кільце" Ейнштейна: телескоп "Хаббл" зняв вкрай рідкісне явище
Телескоп Hubble зняв на фото рідкісне явище (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Телескоп "Хаббл" (Hubble) зняв на фото вкрай рідкісне і неймовірно красиве явище, яке астрономи називають "розплавленим кільцем" Ейнштейна.

Власне, на знімки потрапила галактика "GAL-CLUS-022058s" із сузір'я Форнакс. Це явище пояснюється гравітаційним лінзуванням", повідомляє NASA.

Галактика являє собою найбільше і одне з найбільш повних "кілець Ейнштейна", які коли-небудь були виявлені вченими.

"Вузька галактика, елегантно вигнута навколо сферичного супутника на цій фотографії, є фантастичним прикладом дійсно дивного і дуже рідкісного явища. На цьому знімку, зробленому за допомогою космічного телескопа Хаббл NASA/ESA, зображена "GAL-CLUS-022058s", розташована в сузір'ї південної півкулі Форнакс", - розповіли в космічному агентстві.

&quot;Розплавлене кільце&quot; Ейнштейна: телескоп &quot;Хаббл&quot; зняв вкрай рідкісне явище

Телескоп Hubble зняв на фото "розплавлене кільце" Ейнштейна (фото: nasa.gov)

Астрономи називали його "розплавленим", оскільки воно має трохи дивний вигляд - ніби дійсно оплавилося від високої температури.

Ім'ям Альберта Ейнштейна явище називається, тому що саме геніальний вчений припустив існування таких кілець.

А його форму можна пояснити заломленням світла і впливом гравітації. Зазвичай такі галактики ми бачимо без "гравітаційного лінзування", бо вони занадто далекі та тьмяні.

Раніше ми писали, що астрономи знайшли в "зоні життя" двійника Землі.

Також ученим вдалося не тільки зловити загадковий радіосигнал з космосу, але і назвати його джерело.

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