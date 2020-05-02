ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Карантин в Украине: что нужно знать об интернет-аферах, новые схемы

STYLERКоронавирус    02.05.2020 - 16:58
Карантин в Украине: что нужно знать об интернет-аферах, новые схемы
Карантин в Украине - новые схемы афер (Коллаж РБК-Украина)

Из-за коронавируса активизировались интернет-мошенники

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса 2020 способствует развитию различных афер в интернете. Поэтому важно знать, как им противостоять. Например, если вы перечислили деньги за товар, но ничего не получили, то есть смысл звонить на горячую линию своего банка.

Если деньги уже переведены вашим банком, то можно сразу связаться с банком продавца - мошенника. Узнать, что это за банк, можно по номеру карты мошенника через соответствующие сервисы в интернете.

Банк получателя может потребовать от вас определенных действий: например, явиться в офис службы безопасности и написать письменное заявление о мошенничестве с предоставлением копий соответствующих доказательств.

В некоторых случаях, когда банк плательщика и продавца совпадает и, по мнению службы безопасности, достаточно доказательств мошенничества, банк может сразу заблокировать карту мошенника на несколько дней для сохранения возможности возврата денег, если факт мошенничества будет подтвержден. Однако такое блокирование - редкость.

Рекомендуется приготовить как можно большее количество доказательств факта мошенничества: распечатки объявления, переписка, распечатки платежных документов, аудио- или видеозаписи общения с мошенником.

Ранее сообщалось о том, что мошенники посылали людям СМС-сообщения якобы от ПриватБанка, в которых предлагали помощь от государства. Чтобы получить 800 гривен, людям предлагалось отправить номер своей карты, срок ее действия и CVV-код. С помощью этих данных злоумышленники получали доступ к деньгам украинцев.

Коронавирус в Украине: четыре мифа, которым не стоит верить Ученые рассказали об ощутимом прорыве в борьбе с коронавирусом
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top