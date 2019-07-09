Раскрыта тайна Зеленского: что означают браслеты на руках президента

Владимир Зеленский посетил Одесскую и Луганскую области. В Одессу резидент Украины приехал ко Дню военно-морских сил и международных военных учений Sea Breeze.

На официальных мероприятиях Зеленский был в костюме, а в Станицу Луганскую он прилетел на вертолете в джинсах, футболке и легкой рубашке. Но пользователей соцсети заинтересовал один аксессуар - на запястьях президента были надеты желтые браслеты с надписями, которые не давали покоя многим.

Фото: president.gov.ua

"Браслет после клуба забыл снять?" - написали с сети.

"Что за прикол с браслетами? Это из отеля или ночного клуба?".

Скриншот с Facebook

Также было мнение, что этот браслет отпугивает комаров.

На самом деле, эти желтые браслеты с надписями: "Слава Героям" и на них нанесены имена с фамилиями пленных моряков, которые сейчас находятся в России.

Фото: president.gov.ua

Стоит отметить, что Зеленский во время своего визита в Одессу в очередной раз провел встречу с родственниками моряков, которые попали в плен. Президент заявил, что его команда и днем и ночью работает над тем, чтобы вернуть украинских моряков на родину к семьям.

Фото: president.gov.ua

Напомним, что Зеленский предлагает отменить норму о 60 днях для пенсионеров с ОРДЛО.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пообещал отреагировать на ситуацию с телемостом между Украиной и Россией. Президент также призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.