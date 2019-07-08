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Зеленский предлагает отменить норму о 60 днях для пенсионеров с ОРДЛО

Новости » Политика    08.07.2019 - 18:33
Зеленский предлагает отменить норму о 60 днях для пенсионеров с ОРДЛО
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства предлагает установить срок в один год

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает срок в один год, в который пенсионеры с ОРДЛО смогут выехать с оккупированной территории для получения украинской пенсии. Об этом он сказал в ходе саммита "Украина-ЕС" в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава государства отметил, что сейчас срок составляет 60 дней.

"Я в целом вам хочу сказать, какие шаги мы предложили, чтобы Минск продолжился, и мы решили вопрос прекращения огня. Хочется, чтобы в ближайшее время мы остановили эту войну. Вы знаете, чтобы получить пенсию, человек должен раз в 60 дней (пересекать КПВВ для получения пенсии, - ред.)... Мы предложили следующий шаг: пожалуйста давайте расширим людям быть людьми. Мы предложили срок в 1 год. Хотя я очень хочу надеяться, что через год у нас не будет войны", - заявил Зеленский.

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