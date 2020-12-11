Раскрыта связь между главной елкой Украины и Гарри Поттером

Новогодняя елка в Киеве в этом году получилась необычной. На главную зимнюю красавицу страны надели колпак, напомнивший многим волшебную шляпу из Гарри Поттера. Кое-кто счел это кощунством, так как елка стоит возле православного Софийского собора, а на ней аксессуар, связанный с магией и колдовством.

Но организаторы поспешили объясниться: Гарри Поттер здесь ни при чем, но элементы сказки присутствуют. Шляпа вместо рождественской звезды связана с концепцией новогоднего украшения столицы. Игорь Добруцкий - основатель проекта FolkUkraine, который несколько лет организует новогодние празднования в столице, говорит, что в этом году решили создать рождественский городок.

Собственно , арри Поттер здесь ни при чем, а то, что шляпа вызвала у многих ассоциации с Хогвартсом - только совпадение. И шляпа вовсе не распределительная.

Новогодняя елка 2020/2021 на Софийской площади (фото: РБК-Украина)

Новогоднего концерта и ярмарка в этом году не будет, чтобы ограничить социальные контакты, говорят организаторы. Вместо этого киевлянам и гостям предложат прогуляться по "сказочному лесу".

Отметим, что главная елка страны - искусственная, ее украсили игрушками в форме лесных зверей, шишек, грибов, желудей, яркими лампочками в виде свечей.

Новогодняя елка 2020/2021 на Софийской площади (фото: РБК-Украина)

Всего во время прогулки можно будет полюбоваться на три новогодние красотки: первая - "сказочный лес" на Софийской площади (та, что в шляпе), вторая - "полигональная игрушка" из хрусталя - возле Арки дружбы народов, третья - "петраковские росписи" на Контрактовой площади.

Церемония открытия планируется в 19:00 19 декабря, на День Святого Николая. Новогодние праздники в Киеве будут проходить с 19 декабря до 19 января.

Ранее мы писали про все новогодние елки в Киеве. Где их установят и как они будут выглядеть.