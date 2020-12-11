Розкрито зв'язок між головною ялинкою України і Гаррі Поттером

Новорічна ялинка в Києві в цьому році вийшла незвичайною. На головну зимову красуню країни наділи ковпак, який нагадав багатьом чарівний капелюх з Гаррі Поттера. Дехто вважав це блюзнірством, бо ялинка стоїть біля православного Софійського собору, а на ній аксесуар, пов'язаний з магією і чаклунством.

Але організатори поспішили пояснити: Гаррі Поттер тут ні при чому, але елементи казки присутні. Капелюх замість різдвяної зірки пов'язаний з концепцією новорічних прикрас столиці. Ігор Добруцький - засновник проекту FolkUkraine, який кілька років організовує новорічні святкування в столиці, говорить, що в цьому році вирішили створити різдвяне містечко.

Власне, Гаррі Поттер тут ні при чому, а те, що капелюх викликав у багатьох асоціації з Хогвартсом - лише збіг. І капелюх зовсім не розподільний.

Новорічна ялинка 2020/2021 на Софійській площі (фото: РБК-Україна)

Новорічного концерту і ярмарок в цьому році не буде, щоб обмежити соціальні контакти, кажуть організатори. Замість цього киянам і гостям запропонують прогулятися по казковому лісі".

Відзначимо, що головна ялинка країни - штучна, її прикрасили іграшками у формі лісових звірів, шишок, грибів, жолудів, яскравими кульками у вигляді свічок.

Новорічна ялинка 2020/2021 на Софійській площі (фото: РБК-Україна)

Усього під час прогулянки можна буде помилуватися на три новорічні красуні: перша - "казковий ліс" на Софійській площі (та, що в капелюсі), друга - "полігональна іграшка" з кришталю - біля Арки дружби народів, третя - "петраківські розписи" на Контрактовій площі.

Церемонія відкриття планується о 19:00 19 грудня, на День Святого Миколая. Новорічні свята в Києві будуть проходити з 19 грудня до 19 січня.

Раніше ми писали про усі новорічні ялинки у Києві. Де їх встановлять і як вони будуть виглядати.