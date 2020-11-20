Раскрыта схема, как через почту украинцев грабят на десятки тысяч

Мошенники грабят украинцев на десятки тысяч гривен через почту. Так, украинка рассказала, как у нее со счета исчезло почти 60 тыс. грн из-за лазейки в системе безопасности почтовой службы.

По словам бизнесвумен Юлии Башляк, через ее личный кабинет в НП произошла серьезная утечка денег. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Девушка говорит, что имеет интернет-магазин, в котором продаются подарки и дизайнерская канцелярия. Посылки компания отправляет исключительно НП, с которой сотрудничает уже 10 лет.

"У нас украли через "Новую почту" 59263 грн. Взломали личный кабинет - и вывели деньги на сторонние карты. Мы узнали об этом вечером 9 ноября. На рабочий телефон стали сыпаться смски о изменении данных в нашем личном кабинете. Зайдя в этот кабинет, мы не сразу поняли, что происходит: в части электронного кабинета об отправке посылок и получения денег все было вроде ок. Мы сразу позвонили на горячую линию "Новой почты" - и вот тут началось непонятное", - пишет Юлия.

Оператор ответила, что во все накладные за последние дни внесены изменения - "перевод денег на карту". При этом компания оформляет все посылки без привязки к карте, но с финансовым счетом, с которого средства получает наличными.

"Непонятно, каким образом кто-то смог менять данные об оплате на карту в накладных, если за самими настройками кабинета расчет может происходить исключительно наличными! Но уже было понятно, что мы имеем дело с мошенничеством, которое использует большую "дыру" в системе "Новой почты" - и надо было что-то оперативно делать!" - добавила девушка.

Причем оперативная смена пароля для входа в электронный кабинет не помогла - деньги уже выведены на карту мошенников.

Позже выяснилось, что мошенники влезли в аккаунт еще 23 октября, и, вероятно, через мобильное приложение. Сначала они переводили небольшие суммы, и из-за значительного количества отправок это осталось незамеченным.

В результате, чтобы прекратить активность мошенников, пришлось просто удалить аккаунт.

По словам Юлии, сотрудники НП якобы говорят, что клиенты сами продиктовали по телефону "какую-то смску с кодом мошенникам", либо же пользуются "старой версии кабинета, в которой недостаточно функционала". Или же вовсе - они сами украли у себя деньги, ведь только у клиентов был доступ к электронному кабинету.

"За полторы недели полных номеров карт мошенников добраться пока не удалось. Какого-то вразумительного объяснения ситуации в целом я не услышала: только переброска от одного отдела на другой и беспомощное разведение руками на каждом этапе. Позавчера позвонили с горячей линии "Новой почты", сообщили, что своей вины оператор доставки будущего не признает и может нам компенсировать 10 тысяч гривен за неизвестно что", - резюмировала Юлия.

В пресс-службе "Новой почты" уже отреагировали на сложившуюся неприятную ситуацию.

"Мы уже проработали обращения клиентки и все решили в пользу Юлии. Надеемся и полиция тоже выполнит свое дело, ведь открыто два уголовных производства на мошенников. При этом мы призываем всех клиентов придерживаться простых правил, чтобы не стать жертвой мошенников: быть внимательными и никому никогда не сообщать информации, что предназначается только вам - коды доступов, пароли, СVV-коды", - отметили представители НП.

Также в пресс-службе напомнили, что "Новая почта" сейчас работает совместно с киберполицией и Нацбанком над проектом "Мошенник, гудбай".

"Мы видим, насколько изощренными становятся мошеннические схемы и способы, что они изобретают для получения нужной информации. Для примера. Они заказывают в интернет-магазине какой-то недорогой товар, а когда он приходит в отделение - звонят и говорят, что хотят заказать переадресацию на другое отделение. Для этого просят подтвердить, что интернет-магазин не против и "Новая почта" для осуществления переадресации отправит им код, который нужно будет назвать сотруднику. В это время мошенники взламывают личный кабинет клиента и код, который приходит в смс - на самом деле код на изменение пароля. Далее второй мошенник звонит, представившись сотрудником "Новой почты", просит назвать код для подтверждения согласия на переадресацию, и человек в большинстве случаев его называет. Соответственно, мошенники получают доступ к личному или бизнес-кабинету. Мы настоятельно просим клиентов быть бдительными и не называть никому никаких кодов, ведь коды на изменение пароля личного или бизнес кабинета - это то же самое, что cvv-код от вашей банковской карты", - призвали в НП.

Ранее мы писали, что в Украине появились наглые мошенники, которые вешают кредиты через сим-карту.