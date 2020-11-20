Розкрита схема, як через пошту українців грабують на десятки тисяч

Шахраї грабують українців на десятки тисяч гривень через пошту. Так, українка розповіла, як у неї з рахунку зникло майже 60 тис. грн через лазівки в системі безпеки поштової служби.

За словами бізнесвумен Юлії Башляк, через її особистий кабінет в НП стався серйозний витік грошей. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Дівчина каже, що має інтернет-магазин, в якому продаються подарунки і дизайнерська канцелярія. Посилки компанія надсилає виключно НП, з якою співпрацює вже 10 років.

"У нас вкрали через "Нову пошту" 59263 грн. Зламали особистий кабінет "Нової пошти" - і вивели гроші на сторонні карти. Ми дізналися про це ввечері 9 листопада. На робочий телефон стали сипатися смски про зміну даних у нашому особистому кабінеті. Зайшовши в цей кабінет, ми не відразу зрозуміли, що відбувається: в частині електронного кабінету про відправку посилок і отримання грошей все було начебто ок. Ми відразу зателефонували на гарячу лінію "Нової пошти" - і ось тут почалося незрозуміле", - пише Юлія.

Оператор відповіла, що у всі накладні за останні дні внесені зміни - "переказ грошей на карту". При цьому компанія оформляє всі посилки без прив'язки до карти, але з фінансовим рахунком, з якого кошти отримує готівкою.

"Незрозуміло, яким чином хтось зміг змінювати дані про оплату на карту накладних, якщо за самими налаштуваннями кабінету розрахунок може відбуватися виключно готівкою! Але вже було зрозуміло, що ми маємо справу з шахрайством, яке використовує велику "дірку" в системі "Нової пошти" - і треба було щось оперативно робити!" - додала дівчина.

Причому оперативна зміна пароля для входу в електронний кабінет не допомогла - гроші вже виведені на карту шахраїв.

Пізніше з'ясувалося, що шахраї влізли в акаунт ще 23 жовтня, і, ймовірно, через мобільний додаток. Спочатку вони переводили невеликі суми, і через значну кількість відправок це залишилося непоміченим.

У результаті, щоб припинити активність шахраїв, довелося просто видалити обліковий запис.

За словами Юлії, співробітники НП нібито говорять, що клієнти самі продиктували по телефону "якусь смску з кодом шахраям", або ж користуються "старою версією кабінету, в якій недостатньо функціоналу". Або ж зовсім - вони самі вкрали у себе гроші, адже тільки у клієнтів був доступ до електронного кабінету.

"За півтора тижні повних номерів карт шахраїв домогтися поки не вдалося. Якогось зрозумілого пояснення ситуації в цілому я не почула: тільки перекидання від одного відділу на інший і безпомічне розведення руками на кожному етапі. Позавчора зателефонували з гарячої лінії "Нової пошти", повідомили, що своєї провини оператор доставки майбутнього не визнає і може нам компенсувати 10 тисяч гривень за невідомо що", - резюмувала Юлія.

У прес-службі "Нової пошти" вже відреагували на цю неприємну ситуацію.

"Ми вже опрацювали звернення клієнтки і все вирішили на користь Юлії. Сподіваємось і поліція теж виконає свою справу, адже відкрито два кримінальних провадження на шахраїв. При цьому ми закликаємо всіх клієнтів дотримуватися простих правил, щоб не стати жертвою шахраїв: бути уважними і нікому ніколи не повідомляти інформації, яка призначається лише вам – коди доступів, паролі, сvv-коди", - зазначили представники НП.

Також у прес-службі нагадали, що "Нова пошта" зараз працює спільно з кіберполіцією і Нацбанком над проектом "Шахрай, гудбай".

"Ми бачимо, наскільки витонченими стають шахрайські схеми і які способи вони винаходять для отримання потрібної інформації. Для прикладу. Вони замовляють в інтернет-магазині якийсь недорогий товар, а коли він приходить до відділення дзвонять і кажуть, що хочуть замовити переадресацію на інше відділення. Для цього просять підтвердити, що інтернет-магазин не проти і що Нова пошта для здійснення переадресації відправить їм код, який потрібно буде назвати співробітникові. В цей час шахраї зламують особистий кабінет клієнта і код, який приходить в смс - насправді код на зміну пароля. Далі другий шахрай телефонує, представившись співробітником Нової пошти, просить назвати код для підтвердження згоди на переадресацію, і людина в більшості випадків його називає. Відповідно, шахраї отримують доступ до особистого або бізнес-кабінету. Ми наполегливо просимо клієнтів бути пильними і не називати нікому ніяких кодів, адже коди на зміну пароля особистого або бізнес-кабінету - це те ж саме, що cvv -код від вашої банківської карти", - закликали в НП.

Раніше ми писали, що в Україні з'явилися нахабні шахраї, які вішають кредити через сім-карту.