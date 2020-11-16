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Раскрыта новая сфера аферистов в сети: связана с техникой

Понедельник 16 ноября 2020 14:23
Раскрыта новая сфера аферистов в сети: связана с техникой
Мошенники в Украине дурачат людей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Аферисты продолжают обманывать украинцев на сайтах бесплатных объявлений

В Украине в связи с карантином активизировались "кидалы" в интернете. Мошенники на сайтах бесплатных объявлений размещают предложения о продаже бытовой техники, но не указывают контакты и номер телефона. Далее аферисты просят потенциального клиента перейти в мессенджер для обсуждения сделки. Об этом сообщают в Telegram-канале "ХС Харьков".

"Вешается объявление о продаже дорогой техники. Естественно, номера телефона нет и место нахождения страны. Начинаешь переписываться на ОЛХ, они переходят в мессенджер. Любой мессенджер. Но номера там по-прежнему не видно. Далее при оплате они вам кидают ссылку типа на ОЛХ доставку. Но сайт отличается от реального ОЛХ. Вы вводите все данные, вам приходит смс для подтверждения ОЛХ доставки. Хопа....и денег нет. А на экране надпись: "Произошла ошибка. Повторите". И так пока деньги не закончатся", - рассказал автор поста.

В комментариях люди отметили, что "это самый тупой развод" и никогда не стоит оформлять сделку на посторонних сайтах.

  • Проверяйте оригинальность домена. Схеме уже лет 5.
  • Этот развод уже давно, внимательно надо быть.
  • Номера телефона нет. Я вообще никогда не связываюсь с такими продавцами.
  • Развод старый, как умершие мамонты.

Как мы писали ранее, была раскрыта совершенно новая схема мошенничества в Украине, и аферисты начали обманывать граждан с помощью QR-кодов.

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