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Розкрита нова сфера аферистів в мережі: пов'язана з технікою

Понеділок 16 листопада 2020 14:23
Розкрита нова сфера аферистів в мережі: пов'язана з технікою
Шахраї в Україні дурять людей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Аферисти продовжують обманювати українців на сайтах безкоштовних оголошень

В Україні у зв'язку з карантином активізувалися "кидали" в інтернеті. Шахраї на сайтах безкоштовних оголошень розміщують пропозиції про продаж побутової техніки, але не вказують контакти і номер телефону. Далі аферисти просять потенційного клієнта перейти в месенджер для обговорення угоди. Про це повідомляють у Telegram-каналі "ХС Харків".

"Вішається оголошення про продаж дорогої техніки. Звичайно, номеру телефону немає і місце знаходження країни. Починаєш листуватися на ОЛХ, вони переходять в месенджер. Будь-який месенджер. Але номеру там як і раніше не видно. Далі при оплаті вони вам кидають посилання типу на ОЛХ- доставку. Але сайті відрізняється від реального ОЛХ. Ви вводите всі дані, вам приходить смс для підтвердження ОЛХ доставки. Хоп....і грошей немає. А на екрані напис: "Сталася помилка. Повторіть". І так поки гроші не закінчаться", - розказав автор посту.

В коментарях люди зазначили, що "це найтупіший розвод" і ніколи не варто оформляти угоду на сторонніх сайтах.

  • Перевіряйте оригінальність домену. Схемі вже років 5.
  • Цей розвод вже давно, уважно треба бути.
  • Номери телефону немає. Я взагалі ніколи не зв'язуюся з такими продавцями.
  • Розвод старий, як померлі мамонти.

Як ми писали раніше, була розкрита абсолютно нова схема шахрайства в Україні, і аферисти почали обманювати громадян за допомогою QR-кодів.

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