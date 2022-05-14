Без раскатки коржей и варки: готовим нежный Медовик всего за 30 минут

Торт Медовик - один из любимейших десертов украинцев. Многие не рискуют готовить его дома, так как это трудоемкий процесс. Но есть альтернативные рецепты, которые позволят избежать возни с раскаткой и выпеканием коржей. Да и заваривать тесто на водяной бане для такого торта не нужно.
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Для коржей:
Для крема:
Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли в течение 2-3 минут, добавьте растопленное сливочное масло комнатной температуры, мед, взбейте до однородности.
Муку смешайте с разрыхлителем и добавьте к остальным ингредиентам, перемешайте до однородности.
Выстелите форму пергаментом, разровняйте тесто по всей площади формы, выпекайте 8-10 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке.
Переложите готовый корж на решетку, чтобы он быстро остыл.
Для крема смешайте жирную сметану с ванильным сахаром (или медом) и сахарной пудрой. Крем не нужно взбивать, достаточно перемешать до однородности.
Обрежьте края коржа, их можно подрумянить в духовке. Корж разрежьте на 4 равные части. Каждый корж смажьте сметанным кремом.
Бока и верх тоже покройте кремом, посыпьте крошкой из обрезков коржей. Если крошки мало, то можно также измельчить печенье или сладкие сухарики.
Дайте торту настояться 30-60 минут и можно подавать к столу.
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