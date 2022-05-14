Без раскатки коржей и варки: готовим нежный Медовик всего за 30 минут

Ингредиенты для формы 30 на 40 см

Для коржей:

Яйцо СВ (высший сорт) - 2 шт. (если яйца более мелкие, то 3 яйца)

Сахар - 100 г

Мед - 100 г

Соль - щепотка

Сливочное масло - 75 г

Мука - 180 г

Разрыхлитель - 10 г

Для крема:

Сметана 20% - 400-600 г

Сахарная пудра - 50-100 г (регулируем по вкусу)

Ванильный сахар - 20 г (можно заменить на 1-2 ст.л. меда)

Пошаговое приготовление

Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли в течение 2-3 минут, добавьте растопленное сливочное масло комнатной температуры, мед, взбейте до однородности.

Муку смешайте с разрыхлителем и добавьте к остальным ингредиентам, перемешайте до однородности.

Выстелите форму пергаментом, разровняйте тесто по всей площади формы, выпекайте 8-10 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке.

Переложите готовый корж на решетку, чтобы он быстро остыл.

Для крема смешайте жирную сметану с ванильным сахаром (или медом) и сахарной пудрой. Крем не нужно взбивать, достаточно перемешать до однородности.

Обрежьте края коржа, их можно подрумянить в духовке. Корж разрежьте на 4 равные части. Каждый корж смажьте сметанным кремом.

Бока и верх тоже покройте кремом, посыпьте крошкой из обрезков коржей. Если крошки мало, то можно также измельчить печенье или сладкие сухарики.

Дайте торту настояться 30-60 минут и можно подавать к столу.