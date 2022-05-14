Без розкатування коржів і варіння: готуємо ніжний Медовик всього за 30 хвилин

Торт Медовик - один з найулюбленіших десертів українців. Багато хто не ризикує готувати його вдома, так як це трудомісткий процес. Але є альтернативні рецепти, які дозволять уникнути мороки з розкатуванням і випіканням коржів. Та й заварювати тісто на водяній бані для такого торта не потрібно.
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Для коржів:
Для крему:
Яйця збийте з цукром і дрібкою солі протягом 2-3 хвилин, додайте розтоплене вершкове масло кімнатної температури, мед, збийте до однорідності.
Борошно змішайте з розпушувачем і додайте до решти інгредієнтів, перемішайте до однорідності.
Вистеліть форму пергаментом, розрівняйте тісто по всій площі форми, випікайте 8-10 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.
Перекладіть готовий корж на решітку, щоб він швидко охолов.
Для крему змішайте жирну сметану з ванільним цукром (або медом) і цукровою пудрою. Крем не потрібно збивати, досить перемішати до однорідності.
Обріжте краї коржа, їх можна підрум'янити в духовці. Корж розріжте на 4 рівні частини. Кожен корж змастіть сметанним кремом.
Боки і верх теж покрийте кремом, посипте крихтою з обрізків коржів. Якщо крихти мало, то можна також подрібнити печиво або солодкі сухарики.
Дайте торту настоятися 30-60 хвилин і можна подавати до столу.
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