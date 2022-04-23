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Как раньше в Украине называли праздничный пасхальный хлеб: вы точно удивитесь

Фото: Как раньше в Украине называлась сладкая выпечка на Пасху (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В старину на Пасху украинцы пекли специальный праздничный хлеб с символическим орнаментом. И именно такой хлеб назывался паской. А вот сладкая выпечка с изюмом называлась совсем по-другому.

Об этом рассказала исследовательница украинской кухни Елена Брайченко.

"Паской ранее называли как раз праздничный хлеб. Это было действительно что-то похожее на большую буханку хлеба круглой формы. А то, что мы сегодня подразумеваем под паской, где идут изюм, пряности, то эта выпечка называлась "баба", - объяснила исследовательница.

Она отметила, что сейчас это название уже практически нигде не употребляют, хотя в старину именно так называли сладкую выпечку.

"Ранее, когда говорили "я пеку бабу", то это означало, что пекли паску, которые мы сегодня едим", - подчеркнула Брайченко.

А вот паска представляла собой совершенно другой продукт. И по выпечке можно было определить состоятельность семьи.

"Паска – это был большой хлеб с символическим орнаментом. У богатых – из белого хлеба, а у бедных – из ржаного", - объяснила исследовательница.

Бабки делали из большого количества яиц, а также творожные. К этой обрядовой выпечке относились очень трепетно. Если бабка получалась удачная – то судьба на весь год будет хорошая. Высокая и рыхлая – добрые вести и благополучие.

Пасхальные бабки пекли также и на проводы – весенние поминальные дни через неделю после Пасхи. Их относили на могилы родственников.

Напомним, ранее мы объясняли, как говорить правильно – паска или кулич, Пасха или Великдень.

А также рассказывали проверенный рецепт паски от галицких бабусь.

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Пасха