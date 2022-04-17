Готовимся к Пасхе: рецепт проверенной паски от галицких бабусь

До Пасхи осталась всего неделя и отмечать ее украинцы будут 24 апреля. Традиционной выпечкой на Пасху считаются паски. Рецептов множество, но есть и такие, которые передают из поколения в поколение.

Ингредиенты:

Молоко - 500 мл

Сухие дрожжи - 11 г или влажные - 50-60 г

Мука - 1-1,3 кг

Яйца - 6 шт.

Масло - 200 г

Сахар - 250-300 г

Изюм - 300 г

Ванильный сахар - 1 ч. ложка

Способ приготовления:

Дрожжи необходимо растворить в теплом молоке. Потом туда нужно добавить 500 г муки и тщательно размешать. Эту смесь нужно поставить в теплое место на 30 минут и накрыть полотенцем.

Далее нужно отделить белки от желтков. К желткам нужно добавить ваниль и сахар. Все вместе хорошо взбить. Белки взбить отдельно – до белой пены и добавить в процессе щепотку соли.

В опару нужно добавить сначала взбитые белки, потом желтки. Потом туда же – масло и остальную муку.

Тесто нужно хорошо вымесить – оно не должны быть очень твердым. Тесто ставим в теплое место еще на 50-60 минут, чтобы оно подошло.

После того как тесто поднимется – добавьте изюм и дайте ему постоять еще немного времени.

Теперь тесто можно раскладывать по формочкам. Каждую нужно заполнять тестом только на треть. И необходимо подождать, пока тесто подойдет в каждой форме и только тогда – отправлять в духовку.

Выпекать паски нужно при температуре 180 градусов около 50-60 минут. И готовить их нужно обязательно с хорошим настроением.