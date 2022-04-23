Як раніше в Україні називали святковий великодній хліб: ви точно здивуєтеся

"Паскою раніше називали якраз святковий хліб. Це було дійсно щось схоже на велику буханку хліба круглої форми. А те, що ми сьогодні маємо на увазі під паскою, де йдуть родзинки, прянощі, то ця випічка називалася "баба", - пояснила дослідниця.

Вона зазначила, що зараз цю назву вже практично ніде не вживають, хоча за старих часів саме так називали солодку випічку.

"Раніше, коли говорили "я печу бабу", то це означало, що пекли паску, які ми сьогодні їмо", - підкреслила Брайченко.

А ось паска являла собою зовсім інший продукт. І по випічці можна було визначити спроможність сім'ї.

"Паска - це був великий хліб з символічним орнаментом. У багатих - з білого хліба, а у бідних – з житнього", - пояснила дослідниця.

Бабки робили з великої кількості яєць, а також сирні. До цієї обрядової випічки ставилися дуже трепетно. Якщо бабка виходила вдала-то доля на весь рік буде хороша. Висока і пухка - добрі вісті та благополуччя.

Великодні бабки пекли також і на проводи - весняні поминальні дні через тиждень після Великодня. Їх відносили на могили родичів.